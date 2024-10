Natalia Chueca defiende la decisión de no autorizar la carpa de Valdefierro

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha defendido la decisión del Ayuntamiento de no autorizar la instalación de una carpa de conciertos y 'foodtrucks' en Valdefierro durante las fiestas del Pilar por no haber recibido el visto bueno de los informes pertinentes de Policía Local y Bomberos.

"El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de los ciudadanos y la seguridad de las fiestas del Pilar y por lo tanto, es imposible que se pueda celebrar ningún encuentro si no cuenta con los informes favorables de los distintos servicios, especialmente de Policía y Bomberos", ha expresado.

Ante la decisión de los organizadores de solicitar medidas cautelarísimas para dejar sin validez la anulación del evento, Chueca ha manifestado su convencimiento de que no surtirán efecto: "Veremos cómo se resuelve, pero para mí, si no hay unos informes favorables y no se dan las condiciones de seguridad, si esa programación se ha hecho al margen de la que realiza Zaragoza Cultural y el Ayuntamiento de forma centralizada y que se pone a disposición de Policía Nacional y Guardia Civil para evaluarla en la Junta Local de Seguridad, difícilmente podrá tener lugar", ha argumentado.

Preguntada por qué entonces la programación de 'Espacio Valdefierro' figuraba incluida en la programación oficial de las Fiestas del Pilar, la alcaldesa ha explicado que se debe a "un error" de uno de los técnicos, "pero cuando se han estado revisando los informes técnicos que avalan cada uno de los espacios que se organizan en las Fiestas del Pilar, cada uno de los escenarios que tenemos distribuidos por toda la ciudad, se ha visto que no correspondían y no tenía todos los informes y por lo tanto lo primero siempre es velar por la seguridad de los ciudadanos", ha asegurado.

NUEVA REMESA DE PULSERAS ANTISUMISIÓN QUÍMICA

En cuanto a las pulseras antidroga, Chueca ha asegurado que la remesa de 5.000 pulseras que daban falsos positivos será sustituida y ha llamado a la tranquilidad recordando que se trata de un nuevo elemento de seguridad que se suma a los demás: "Las pulseras son un complemento que añadimos para maximizar la seguridad, pero eso no significa que no haya que extremar los controles y cuidando en todo momento la bebida".

La alcaldesa ha recordado que el protocolo indica que ante un positivo la persona acude a los puntos de la Cruz Roja y Protección Civil: "Indudablemente no es necesario tener la pulsera, si alguien se encuentra mareado aunque no tenga la pulsera, como siempre se ha hecho y como se ha venido haciendo hasta ahora, tendrá que acudir a la Cruz Roja o al centro médico más cercano", ha aclarado.