Navarro (PP) afirma que el PSOE Aragón prefiere "defender a Pedro Sánchez" y echa en falta "iniciativas constructivas"

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha afirmado este viernes que el PSOE regional prefiere "defender los intereses de Pedro Sánchez" antes que a la Comunidad Autónoma y ha echado en falta "iniciativas constructivas" por parte de los socialistas.

"Se debiera aprovechar por parte del PSOE aragonés que hay una ministra para defender Aragón en Madrid, pero ellos han decidido defender a Pedro Sánchez por encima de los intereses de Aragón", ha dicho, poniendo el ejemplo de las pinturas murales de Sijena y el cupo catalán.

En respuesta a su homóloga del PSOE, Leticia Soria, la parlamentaria del PP se ha quejado de que la diputada socialista "no ha dado ni un dato ni ha hecho una crítica a la gestión del Gobierno de Aragón" y ha dicho "solo cosas superficiales".

"La oposición merece respeto absoluto y por supuesto las Cortes, respetamos el trabajo de todos los diputados y del grupo socialista", ha señalado Navarro en rueda de prensa.

Azcón, ha apuntado María Navarro, ha comparecido en 15 ocasiones en las Cortes de Aragón, en siete ocasiones a petición del grupo del PSOE, y los consejeros han comparecido 48 veces, 21 a propuesta del grupo socialista.

Sobre la prórroga presupuestaria, Navarro ha observado que los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados desde 2022, añadiendo que en el caso de Aragón el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha comparecido en sede parlamentaria en dos ocasiones para hablar de la prórroga de los presupuestos de 2024.

Además, la portavoz adjunta del PP ha indicado que el Departamento de Hacienda aporta todos los datos de ejecución y modificaciones presupuestarias a todos los miembros de la Comisión de Hacienda de las Cortes, de forma que "igual que lo conocemos los diputados del PP lo conocen los diputados del PSOE".

ALTERNATIVA

María Navarro ha emplazado al PSOE a "formar una alternativa", criticando que este partido en Aragón "se ha convertido al sanchismo" y la secretaria general regional, Pilar Alegría, "forma parte del núcleo duro de Sánchez, vive en Madrid, trabaja como ministra y está ausente, viene a Aragón los fines de semana a ejercer de secretaria general".

En el caso de las emergencias, como las DANA, ha afirmado: "Somos un Gobierno formado por muchos consejeros y se ha estado a la altura de las circunstancias y se estará en el futuro".

Respecto a la transparencia exigida a Azcón, la diputada del PP ha resaltado que el PSOE no da explicaciones de los casos de corrupción nacional que le atañen, en el caso de Aragón los que pudieran afectar a Aragón, y por otra parte ha preguntado "qué pasa con --el alcalde de Aguarón-- Lucio Cucalón".

Por último, ha apoyado la gestión del Gobierno de Azcón, mencionando las 2.100 viviendas sociales impulsadas desde el inicio de la legislatura, la mejora salarial de los profesores o la reducción de las listas de espera quirúrgicas.