Navarro (PP) recuerda al PSOE que los impuestos a las nuevas inversiones empresariales se destinarán a gasto social

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PP, María Navarro, ha recordado este viernes al PSOE que la huella fiscal que las nuevas inversiones captadas en Aragón superarán los 300 millones anuales. "Y ese dinero sí se va a destinar a gasto social, a sanidad, a educación y a servicios sociales. Además de progreso económico tenemos asegurados más recursos para nuestros servicios públicos".

Frente a esta realidad, la diputada popular ha vuelto a situar "la mentira que intenta difundir el PSOE diciendo que la mal llamada condonación de la deuda generará un ahorro en intereses para gasto social, algo desmentido por organismos oficiales como la AIREF". "Ese supuesto ahorro en intereses solo podría destinarse a amortizar deuda, o sea, para pagar a los bancos".

La portavoz adjunta del PP ha lamentado "que el PSOE aragonés haya quedado reducido a un grupo de bloqueo y que limita su modelo fiscal a decir que el PP beneficia a los ricos".

En este sentido ha recordado que, entre otras cosas, el Gobierno de Jorge Azcón ha deflactado el IRPF para las rentas bajas y medias, algo de lo que se han beneficiado 730.000 contribuyentes. "Tenemos deducciones del 25 por ciento por gastos en clases de apoyo o de refuerzo escolar", ha añadido.

"Pero es que además el pasado mes de junio aprobamos una ley de apoyo fiscal a las empresas familiares de la que se benefician 28.000 empresas, que supone más del 87 por ciento de las empresas mercantiles de la comunidad, las mismas que generan más del 70 por ciento del empleo en Aragón", ha recordado María Navarro.

Además de las rebajas ya aprobadas en sucesiones, donaciones y patrimonio, la portavoz adjunta del PP ha remarcado el anuncio del presidente Azcón en el debate del Estado de la Comunidad para "bonificar al 99% del impuesto de Sucesiones para el grupo II, es decir, descendientes, ascendientes y cónyuges; el aumento de deducciones por nacimiento o adopción y también para familias numerosas, a lo que se suman rebajas fiscales para personas con discapacidad, además de otras iniciativas para aliviar la presión impositiva y las bonificaciones en los impuestos para la compra de vivienda nueva y usada".

La portavoz adjunta del PP también se ha dirigido al PSOE aragonés para instarle a que, "si tan preocupados están con la aprobación del presupuesto, lo que deberían hacer es apoyar el techo de gasto, paso previo para la presentación del mismo y que no deja de ser un mero ejercicio contable".