Nolasco alerta de que sería "deshonesto" que el exconcejal de VOX en Huesca apoye una mayoría alternativa

ZARAGOZA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de VOX Teruel y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha considerado que sería "deshonesto" que el exconcejal de VOX en Huesca, Antonio Laborda, que se ha pasado al grupo mixto, apoye una mayoría alternativa con su voto.

"Me parecería, al menos, muy deshonesto que una persona se vaya de un partido con la connivencia de otro partido para facilitar los presupuestos ordenanzas fiscales y demás", ha opinado. No obstante, ha reconocido que "es adelantarse a lo que podría pasar porque igual Laborda tiene una actitud independiente en favor de los oscenses y, entonces no tendría nada que decir".

Sobre la posibilidad de que su voto fuera para esa otra mayoría diferente a la que gobierna --PP--, ha alertado de que sería un "claro asunto de transfuguisimo porque se va al mixto y apoya la mayoría alternativa". Es un asunto "delicado" que se tendrá que hablar en las próximas semanas porque tiene que comprobar si en Huesca está firmado el Pacto Antitransfuguismo, como sí pasa en Zaragoza.

Nolasco ha opinado que la decisión de Laborda es suya y la apoya en el sentido de que "tiene libertad personal de hacer lo que él quiera". Ha reconocido que desconoce los motivos de su decisión de dejar el grupo de VOX para irse al mixto y ha añadido que no los quiere conocer, porque "pertenece a la autonomía e intimidad de las personas".

Estas declaraciones han tenido lugar antes de la inauguración de la I Jornada de Inteligencia Geoespacial, Territorio y Defensa, que organiza el IGEAR.

DE VOX AL MIXTO

Antonio Laborda ha anunciado este martes, a través de un comunicado, que deja el grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca, argumentando el "nulo apoyo" por parte de esta formación política, pérdida de confianza y de todos sus cargos y que seguiría trabajando por la ciudad a través del grupo mixto como concejal no adscrito.

Una situación que puede hacer cambiar las negociaciones, apoyos o acuerdos en el Consistorio oscense, ya que su voto podría dar la mayoría absoluta del pleno al PP, que gobierna en minoría con 12 de los 25 concejales. VOX, de tres concejales, pasa a dos y ya no sería la única formación con la que el equipo de Lorena Orduna del PP podría negociar, por ejemplo, los futuros presupuestos.