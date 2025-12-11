Nolasco cree que Azcón "quiere ir a elecciones" y exige ver el presupuesto en la reunión de este viernes

1035240.1.260.149.20251211134204 El portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, en la sala de prensa este jueves. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco, cree que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "quiere ir a elecciones" a tenor de sus manifestaciones en el Pleno de este jueves, "tan irracionales como inconsistentes en sus argumentaciones", que entiende como un "chantaje" y un "ultimátum" ante el que ha exigido ver los presupuestos en la última reunión de este viernes.

Nolasco se ha reconocido "asombrado" ante la "agresividad" que ha apreciado en el presidente y su afirmación de que no piensa cambiar "ni uno solo de los 7.000 folios". Ello le ha llevado a acusar al PP aragonés de querer "blindar" toda la "agenda progre" y a encuadrarlo, "dentro de las mil versiones que del PP hay en España, en el peor grupo de todos, el PP de María Guardiola", en alusión a la presidenta de la Junta de Extremadura.

El líder de Vox en Aragón sospecha que Azcón "intenta sacarnos de nuestras casillas para que le digamos que no acudiremos a la segunda reunión de presupuestos pendiente y poder salir a hablar de un "portazo de Vox".

"Pero su estrategia no le va a funcionar con nosotros", ha advertido porque "queremos lo mejor para Aragón", porque no piensan "traicionar" a sus votantes "y a mucha gente que no nos ha votado, pero que nos va a votar", ha apostillado y también porque confía en que el PP aragonés adopte el "cambio de rumbo" del PP de Pérez Llorca.

Ello pese a las formas, también criticadas por Nolasco, que hasta ese momento no había recibido una comunicación del gabinete de Presidencia: "Esta es la seriedad con la que se toman los presupuestos, un powerpoint para presentar unas líneas generales y citar a una persona en un pleno", ha relacionado.

Pero en cualquier caso, Nolasco exige ver los presupuestos este viernes porque, ha lamentado, "hasta ahora estamos hablando de humo". Y ante el "sí o no" planteado por el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro para el encuentro de este viernes, Nolasco ha replicado: "¿Sí o no a qué?". "Porque ese "sí" o ese "no" no puede ser a 30 diapositivas de un powerpoint. ¿Y qué pasa con todo lo otro?", se ha preguntado.

Ese "todo lo otro" incluye, según ha enumerado el portavoz de Vox, cuestiones como "cerrar el grifo" a las oenegés "que se lucran indirectamente con el tráfico de personas", la limpieza de los cauces de los ríos y la creación de un fondo para hacer frente a las "posibles multas", así como las partidas destinadas a la cooperación al desarrollo y al IAM. "¿Eso dónde lo pone? No nos pueden pedir que votemos un presupuesto a ciegas. Y no vamos a traicionar a nuestros votantes", ha asegurado.

"SIN MIEDO" A IR A ELECCIONES

El líder de Vox en el Parlamento aragonés ha vuelto a mostrar un "relativo optimismo" ante la reunión de mañana viernes: "Igual mañana me presentan los 7.000 folios, me dan tres o cuatro horas para que me los lea y quieren que les responda después". E incluso se ha mostrado abierto a prolongar la reunión: "No me importa que dure 30 horas o dos días y nos llevamos la cena allí y hacemos un camping o lo que sea", aunque ha advertido de que no darán su respaldo a unas cuentas que no han visto. "Si nos ponen un aro así de pequeño y nos dicen, oiga, pasen por aquí, porque este presupuesto que ustedes no han visto es el mejor de la historia, pues va a ser complicado", ha resumido.

"La pelota está en el tejado del PP", ha situado, "por mucho que intenten ponerla en el nuestro para decir que la culpa es nuestra y que no somos útiles". Y ha asegurado que Vox "está preparado" para ir a unas elecciones. "No nos da ningún miedo, estamos preparados porque nosotros estamos de campaña todo el año, trabajamos continuamente porque el partido crece por conectar con la gente y que esta nos transmita lo que sucede en la calle", ha concluido Nolasco.