Nolasco insta al PP a que acepte la "mayoría natural salida de las urnas" y pacte con Vox en Aragón

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, en la manifestación de agricultores contra la subida de los hidrocarburos, junto a otros diputados de la formación y el secretario general del sindicato Solidaridad, Jordi de la Fuente. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha señalado este jueves que las negociaciones para investir de nuevo a Jorge Azcón como presidente de la Comunidad, que se están llevando a cabo "con la máxima discreción" y "la máxima responsabilidad", todavía están en un punto en el que tienen que ver "si el PP quiere pactar con Vox y quiere aceptar esa mayoría natural salida de las urnas".

Ello dependerá de "si el PP quiere romper con esas políticas socialistas y aplicar un pacto que sea el resultado natural salido de las urnas que han querido los aragoneses con una mayoría aplastante", ha indicado Nolasco en declaraciones a los medios de comunicación en la manifestación convocada por las organizaciones agrarias contra el aumento de los precios de los hidrocarburos.

Ha asegurado, como dijo la semana pasada, que las negociaciones son "incipientes" y que "se está trabajando en ello", si bien queda concretar "el cómo y el cuándo" y, a continuación, "el quién", es decir, si el apoyo de Vox se sustancia dentro del Ejecutivo autonómico o desde la oposición. Esas conversaciones se están llevando tanto en Zaragoza como en Madrid y no se ha atrevido a dar una fecha para el acuerdo.

VOX QUIERE ENTRAR EN EL GOBIERNO

En ese sentido, el dirigente de Vox ha dejado claro que, "en principio", su opción es entrar en el Gobierno de Aragón para hacer frente a los mensajes lanzados desde el PP y "algunas terminales mediáticas" de que la formación liderada por Santiago Abascal "no es responsable" y no quiere estar en los gobiernos.

Parafraseando a Abascal, ha dicho que si se presentaron a las elecciones es para gobernar y que es en los gobiernos desde donde se cambian las políticas: "Nosotros no estamos aquí recorriéndonos España porque nos apetezca hacer el bobo", ha expresado.

Eso sí, ha remarcado que todavía no está decidido quién va a estar en ese Gobierno o cómo se va a sustanciar ese pacto. "Es algo que sólo sabremos en unas semanas, imagino", ha apuntado, reconociendo que "evidentemente hay escollos" como cada vez que "dos personas o dos grupos políticos hablan".

Sin embargo, Nolasco ha afirmado que no tiene "ninguna ambición personal de ser vicepresidente otra vez": "Yo estaré donde el partido me diga", ha remachado, recalcando que "esto no va de personas, esto va de políticas y de devolver la esperanza a los españoles".

LIMPIEZA DE CAUCES O BAJADA DE IMPUESTOS

Entre esas políticas, ha citado la limpieza de cauces de los ríos, una bajada de impuestos "radical" --mencionando expresamente sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales o los medioambientales--, o construir más vivienda social porque "los jóvenes aragoneses cada vez tienen más difícil emanciparse" y los números anunciados por Azcón "son insuficientes".

"Tiene que haber más vivienda y sobre todo tiene que haber también rebajas impositivas para todos aquellos que quieren comprar una vivienda, sobre todo una primera vivienda para los jóvenes", ha expuesto Nolasco, quien ha reprochado a la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, que diga "que la fiscalidad no tiene nada que ver con la vivienda". "Que se lo pregunten a aquellas personas que están buscando un piso", ha criticado.