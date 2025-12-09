Nolasco (Vox) advierte a Azcón de que "si quiere un cheque en blanco no lo va a tener"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco. - FABIÁN SIMÓN.

ZARAGOZA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha advertido este martes al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, que "si quiere un cheque en blanco no lo va a tener" y le ha pedido el proyecto completo de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026.

Tras más de una hora de reunión con Azcón y el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, el portavoz de Vox en Aragón ha reconocido que hay "distancia" entre el PP de Azcón y las propuestas de Vox, poniendo en duda que el jefe del Ejecutivo autonómico vaya a "virar" en el sentido de su homólogo valenciano, Juanfran Pérez Llorca, quien ha alcanzado un pacto con Vox.

Nolasco ha entregado a Azcón y Bermúdez de Castro un 'dossier' "en la misma línea que Pérez Llorca" que "debería ser encajado perfectamente por el PP, dado que dice que es un partido nacional", con medidas como dar "cero ayudas" a las ONG que "facilitan la inmigración irregular"; eliminar las tasas autonómicas del Pacto Verde o dar a conocer los datos del origen de los delincuentes: "Bajo ese marco nos gustaría llegar a un acuerdo de presupuestos adaptado a Aragón para 2026".

Ha dejado claro que "negociar no es tener un cheque en blanco ni firmar a ciegas", sino que "es de sentido común" exigir los 7.000 folios del documento completo de los presupuestos, no el "power point" con el que se presentaron. También ha pedido un calendario de reuniones por Consejerías, puntualizando que puede haber una reunión más "o 50".

Otras propuestas es prioridad para los españoles en el acceso a la vivienda y los servicios sociales; bajar impuestos como el de sucesiones y el de transmisiones patrimoniales; aprobar deducciones en el IRPF; impulsar la natalidad; y facilitar la incorporación de jóvenes a la agricultura.

Nolasco ha recalcado que Vox no varía su discurso y que defiende a sus 70.000 votantes y a otros ciudadanos que no les han votado, afirmando que el PP Aragón también hace políticas socialistas, mientras que el PP de Valencia "ha hecho un cambio de rumbo", un camino "acertado".

"A tenor de lo que hemos escuchado parece que un posible acuerdo está lejos, pero vamos a luchar para que se consiga para que los aragoneses vivan mejor y más seguros", ha prometido Nolasco, aseverando que "continúa el infierno fiscal de Lambán".

TOMAR DECISIONES

Alejandro Nolasco ha continuado afirmando que "ahora la pelota está en el tejado de ellos" y ha subrayado que todo lo que propone su partido para 2026 es legal y, de hecho, se va a llevar a cabo en la Comunidad Valenciana "y es de sentido común", recordando que Vox ya ha llevado varias propuestas a las Cortes, como las relativas a la reducción fiscal, que han sido rechazadas.

El diputado de Vox ha indicado que depende del Gobierno de Azcón presentar el techo de gasto y el proyecto de ley de presupuestos y que Vox les ha dejado "una serie de premisas sobre las que empezar a hablar", considerando que "lo lógico es presentar el techo de gasto y un presupuesto en serio" porque "presentar un power point no es presentar un presupuesto".

"No podemos pensar por ellos, los que están en el Gobierno son ellos y cuando uno está en el Gobierno tiene el deber de tomas las decisiones", ha enfatizado, añadiendo que "lo importante es que se hagan las cosas, la gente nos ha votado para que cumplamos el programa con el que nos hemos presentado a las elecciones".

Nolasco ha precisado que no pide a Azcón una declaración, sino "hechos", haciendo hincapié en que "si realmente el PP quiere llegar a acuerdos podemos llegar a acuerdos", de ahí sus propuestas por escrito: "Si quieren negociar vamos a negociar como se ha hecho siempre, pero la seguridad de los aragoneses no está en venta".

El dirigente de Vox en Aragón ha reclamado a los populares que "demuestren" que realmente quieren llegar a acuerdos, como ha hecho el PP en Valencia, más cuando los parlamentarios de Vox están siendo "claros y cristalinos", sin cambiar de opinión "como Sánchez o el PP".

También se ha quejado de que el de 2026 "podía ser un presupuesto del PSOE" y que "es posible" que el PP estuviera esperando la aprobación por parte de los socialistas, mencionando los acuerdos en torno a la memoria histórica, las leyes de género o el Pacto Verde, tras lo que ha apuntado que PP y PSOE gobiernan juntos en Bruselas: "Que hayan hecho un presupuesto para agradar al PSOE no me extraña lo más mínimo".

Nolasco ha reclamado a Azcón "responder a la mayoría natural que salió de las urnas en 2023" y ha opinado que ahora el PP está "en un momento de cortejo al PSOE" y "el PSOE corteja al PP", demostrando que "son dos partidos sistémicos que entre ellos se reparten el bacalao para arruinarnos a todos".

El portavoz de Vox ha continuado expresando que corresponde a Azcón decidir si convoca elecciones anticipadas o seguir sin presupuestos.

Por otra parte, ha dicho que "hay una coordinación completa" de Vox en Aragón con la dirección nacional y que las decisiones se toman de forma colegiada con un flujo de información constante entre Madrid y Aragón.