Nolasco (VOX) afirma que "el PP quiere importar nuevos votantes de África"

HUESCA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este martes que "el PP quiere importar nuevos votantes de África".

Nolasco ha comparecido ante los medios, junto al diputado autonómico de VOX por Huesca David Arranz y el concejal oscense José Luis Rubió, antes de la presentación de una moción de este partido en el Ayuntamiento de de la capital altoaragonesa sobre el traslado y acogida de inmigrantes ilegales fuera de España.

"Lo único que quiere el PP es más financiación. Yo creo que la intención que tiene realmente el PP es importar votantes de África. Exactamente igual que lo que quiere hacer el Partido Socialista", ha asegurado Alejandro Nolasco.

"Les importa un bledo la seguridad. Lo que quieren es más financiación para estos ilegales porque creen que por haberles dejado entrar de manera irregular van a garantizarse ese millón y medio de votos adicionales que necesitan para que el bipartidismo se perpetúe 'sine die' en el poder". "Así que a todo aquel que no se integre en nuestra patria, a todo aquel que entre de manera ilegal, billete de vuelta".

"Ha aumentado un 8% la criminalidad y esto es importantísimo y está, por supuesto, ligado a la inmigración ilegal, entre otros factores", ha continuado Nolasco, para añadir: "Queremos seguridad, que nuestras calles puedan ser libres de actos vandálicos y queremos una convivencia real entre los vecinos de Huesca".

"La inmigración ilegal está siempre siendo un factor determinante para que no pueda haber esta convivencia, como digo, pacífica", ha reiterado Nolasco.

MANIFESTACIÓN

"Cuando hemos entrado a este Ayuntamiento hemos visto que había una serie de personas que decían que no querían ni un muerto más en el mar. Y estamos de acuerdo, no queremos que nadie sufra, pero es que son ellos, con estas políticas progresistas, buenistas, los que están favoreciendo el efecto llamada, cuando aquí no tenemos una capacidad de acogimiento infinita".

"Por tanto, los responsables de estas muertes son aquellas organizaciones o entidades o Gobiernos del PP o del PSOE, que están favoreciendo, precisamente, que venga la gente", ha manifestado Nolasco, puntualizando: "Que quede muy claro eso, no deseamos ningún mal para nadie, simplemente controlar nuestras fronteras", ha matizado.

CENTRO DE MENA EN HUESCA

José Luis Rubió ha resaltado que en el Casco Histórico de Huesca hay un centro de MENA "que perturba el convivir de los ciudadanos de ese barrio".

Ha añadido: "En las inmediaciones de la capital tenemos un antiguo hotel donde tenemos alojados extranjeros y no paran de aparecer rumores de que nos quieren llenar el aeropuerto de Huesca también de extranjeros".

"En Huesca ha aumentado la inseguridad y aunque no lo digan los datos oficiales simplemente basta con pisar la calle, con hablar con los ciudadanos y lo que es más importante con hablar con los jóvenes oscenses, que tienen miedo", ha insistido.

"Está aumentando el número de delitos, independientemente de que sean denunciados o no, porque muchos de ellos son delitos menores sin importancia, y desde VOX vamos a seguir trabajando para defender este país porque las fronteras de este país se defienden desde dentro, no llenándolo de gente que no quiere adaptarse, que no quiere integrarse, que lo único que busca es destruir nuestra cultura", ha concluido José Luis Rubió.