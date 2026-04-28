Nolasco (Vox): "Azcón ha aceptado empezar a andar en las prioridades políticas de Vox"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. Alejandro Nolasco, tras el Pleno de las Cortes de Aragón. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este martes, tras asistir a la primera jornada de la sesión plenaria de investidura de Jorge Azcón como presidente del Gobierno autonómico, que el candidato "ha comprendido que los aragoneses quieren el doble de Vox y ha aceptado empezar a andar en las prioridades políticas de Vox".

En rueda de prensa, Nolasco ha señalado que Azcón ha entendido "que gran parte de las políticas de Vox deben estar en el Gobierno", destacando el principio de "prioridad naiconal", mediante el que "los recursos se asignarán de manera prioritaria, no excluyente, a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio". Ha puntualizado que "prioridad no es exclusividad".

"Piensen ustedes en un anciano que tiene 80 años, que ha cotizado toda la vida y que lleva aquí contribuyendo y padeciendo los impuestos abusivos de distintos gobiernos y resulta que le dan la prioridad en los servicios a un señor que lleva aquí una semana. Pues eso no es lógico".

"Igualmente ha sido muy positivo que Azcón haya expresado con firmeza que vamos a luchar contra la inmigración ilegal y contra quienes buscan aprovecharse de ello: "El Gobierno de Aragón se opondrá por todas las vías políticas, legales y judiciales a cualquier mecanismo de reparto de inmigración ilegal que proponga el Gobierno de Sánchez. Es más, promoveremos acuerdos con los países de origen para facilitar las repatriaciones de los menas con sus padres".

Ha dicho que se suprimirán las subvenciones a las ONG y otras entidades "que participen en el sostenimiento de la inmigración ilegal" y la Cámara de Cuentas llevará a cabo una auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración ilegal".

"Lo dijo el otro día no sé si fue Irene Montero o Ione Belarra, que había que sacar a los fachas de este país y cambiarlos por personas de fuera: Más claro, agua, el objetivo realmente es poder darles el voto".

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

También ha puesto de relieve la mención de Azcón a la simplificación administrativa porque "la desregulación estará muy presente en este nuevo Gobierno", así como a la elevación al 20% de las ayudas al funcionamiento, considerando que "sobre Teruel ha estado muy correcto", urgiendo a poner en marcha el búnker de radioterapia.

Otras medidas anunciadas por el candidato que Nolasco ha aplaudido son la gratuidad de la educación 0-3, la concertación del bachillerato y las medidas de fiscalidad, como la reducción del tramo autonómico del IRPF o la bonificación del impuesto de Transmisiones Patrimoniales hasta los 36 años.

El portavoz de Vox en las Cortes ha aludido a la compatibilidad de la transición energética con el desarrollo local, la aprobación de una ley del paisaje y el rechazo a "la implantación descontrolada de macroplantas de energía eólica y fotovoltaica".

"Coincidimos en que iniciamos una nueva hoja de ruta que va a ser muy favorable para la comunidad de Aragón, impulsada por este gobierno de coalición" con "dos partidos y un objetivo común, que es mejorar la vida de los aragoneses".

En cuanto al reparto de cargos, "todavía no hemos decidido quiénes van a ser los consejeros y si yo voy a estar entre ellos, y es una cosa que hemos dicho también desde el inicio, que es que hemos ya llegado al acuerdo, que es el qué, que es lo que vamos a hacer, y finalmente abordaremos el cómo y el quién, siendo siempre el quién lo último".