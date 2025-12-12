Nolasco (Vox): "Azcón quiere elecciones y para tener un relato ha buscado la excusa de los presupuestos"

1035682.1.260.149.20251212145337 El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, comparece tras la segunda reunión con el presidente para abordar un posible acuerdo presupuestario para la comunidad autónoma. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha indicado que tras su segunda reunión con el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, para sacar adelante las cuentas de la comunidad para 2026 "la conclusión es clara": "Quiere elecciones y para tener un relato se ha buscado la excusa de los presupuestos".

Nolasco ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación tras un encuentro de una hora y media con Azcón, al que ha afeado haber filtrado "incluso la fecha exacta en la que los aragoneses están llamados a las urnas", que será previsiblemente el 8 de febrero, y "ni siquiera ha tenido el decoro de esperar a que terminase la reunión que tenía hoy con nosotros".

A su juicio, el adelanto electoral responde a una "estrategia política y partidista" motivada por el hecho de que a Azcón "es obvio no le gustó el resultado de las urnas del 28 de mayo del 2023" y el PP "no se siente cómodo cuando Vox le pide cuestiones en beneficio de la seguridad de los aragoneses, como es dejar a cero la financiación a las ONGs que se lucran con el tráfico de personas", como tampoco "se siente cómodo con un socio que le hace comprometerse con la ordenación de las energías renovables o la limpieza del cauce de los ríos".

En consecuencia, "como al PP no le gusta el resultado de las urnas --de 2023--, lo que hace es manipular el calendario, paralizar de funcionamiento del Parlamento y se va a gastar cuatro millones de euros en unas elecciones", ha rechazado Nolasco.

El político de Vox ha recalcado que su partido no tiene "miedo" a las urnas, pero "no nos burlamos y tampoco hacemos trampas al solitario, ni a los ciudadanos, ni queremos engañarles", manifestando que el coste de la convocatoria electoral permitiría poner en marcha iniciativas que beneficiarían a las tres provincias aragonesas, como por ejemplo una policía local mancomunada en el Bajo Aragón, acometer una parte importante de la concertación del Bachilleraro o incentivar la presencia de residentes y médicos en las plazas de difícil cobertura en el medio rural.

CORREO ELECTRÓNICO

Alejandro Nolasco ha explicado que este jueves, Vox envío un correo electrónico al Gabinete de Presidencia para "disponer de la totalidad de los documentos del proyecto de ley de presupuestos, algo totalmente lógico y racional" cuando se habla de la "ley más importante" de la comunidad autónoma.

Seguramente, ha apuntado Nolasco, "ese proyecto --de presupuestos-- consta de más de 7.000 folios y es un asunto demasiado serio como para que lo despachemos con unas diapositivas". Ha apostillado que no han recibido respuesta al correo electrónico, en cualquier caso, "la petición no es algo que ocurriera ayer, porque se lo venimos solicitando desde el 1 de octubre de 2024".

"Da la sensación de que el presidente Azcón y el consejero de Hacienda --Roberto Bermúdez de Castro-- se avergüenzan de sus propios presupuestos, porque en quince meses no han sido capaces de presentarlos públicamente", ha dicho Nolasco.

Poco después, en su interveción, el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha confirmado que se ha producido un error en la dirección de envío del mensaje y, por lo tanto, no se había recepcionado dicho correo electrónico.

"24 HORAS"

Por otro lado, Nolasco ha criticado que el Gobierno de Aragón ha dado 24 horas a Vox, "como en las películas", para decir "si o no, a capón", sin que hayan presentado el material sobre el que "quieren que nos pronunciemos".

A lo que el portavoz parlamentario de la formación que lidera Santiago Abascal ha anotado: "Yo les he dicho que si no tenemos nada sobre lo que trabajar, no hay nada encima de la mesa, solo les puedo decir que hay dos caminos: el de Pérez Llorca o el de María Guardiola. ¿Qué modelo elige el PP de Aragón?".

"Hasta ahora, el PP de Azcón ha estado de la mano con el peor, el de María Guardiola, el PP que abraza a todos y cada uno de los postulados del feminismo radical, el fanatismo climático y favorece la inmigración ilegal", ha resumido Nolasco, al tiempo que ha criticado la falta de voluntad negociadora por parte de los 'populares', acusando un "inmovilismo absoluto que demuestra que el PP hace tiempo que tiene decidido ir a las urnas".

Según Nolasco, en el PP "están más centrados en hacer una campaña que en negociar para que los aragoneses tengan unos presupuestos buenos, como los de Valencia", recriminando, al mismo tiempo, los postulados que defienden los 'populares' en las distintas comunidades autónomas.

"El PP de Azcón es un calco del socialismo caprichoso de María Guardiola. Pero, en cualquier caso, seguimos tendiendo la mano. ¿Por qué no?", ha insistido Alejandro Nolasco.

De nuevo, en su encuentro, el dirigente de Vox ha instado a Azcón a registrar el techo de gasto en las Cortes de Aragón e iniciar un calendario de reuniones con cada departamento en privado a partir de la próxima semana para acordar el presupuesto. "Tenemos esperanza, somos optimistas en que se puede cambiar. ¿Por qué no van a ceder? ¿Por qué no quieren eliminar las subvenciones a las ONGs que se lucran indirectamente con el tráfico de personas?", se ha preguntado, aguardando un "atisbo de esperanza".

"Nuestra mano sigue tendida, creemos que unas elecciones no son cualquier cosa, "por mucho que digan las encuestas que Vox va a subir, que el PP va a subir, lo importante es beneficiar a los aragoneses, cumplir lo que está en el programa electoral y ser fiel a lo que nos comprometimos con los votantes".

"MIEDO" A LAS URNAS

"Esto no quiere decir", ha aclarado Nolasco, que en Vox "tengamos miedo a las urnas, pero no nos reímos de las urnas y consideramos que es un gasto importante para los ciudadanos", ironizando acerca de que, incluso el PSOE aseveró que apoyaría su presupuesto. En este punto, ha incidido en que Azcón ya había decidido la convocatoria de los comicios, siendo este "su único interés" por "cálculo político".

Ante la inminente convocatoria electoral, Nolasco ha avanzado que "al fin y al cabo" el propósito es que el PP suba su número de escaños en las Cortes de Aragón, "dejar en mínimos históricos al PSOE y cortar un posible crecimiento de Vox". Ha comentado que eso es "engañar a la gente y reírse de los ciudadanos y de los procesos electorales, que son muy serios".

Ha garantizado que desde Vox "hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para llegar a un acuerdo. No podemos hacer más", avanzando que sus solicitudes para apoyar el presupuesto "no son ilegales", ya que se han aceptado en Valencia y en Murcia. En este sentido, para Nolasco está claro que "hay varios PP" y, en Aragón "el margen de maniobra es todo el que quieran los 'populares', a pesar de ello, "nosotros queremos seguir hablando. Llevamos 16 meses esperando. Nuestra paciencia es como la del santo Job".

Ha concluido: "Lo ideal es llegar a un acuerdo que beneficie a todos los aragoneses y lo irresponsable es convocar unas elecciones, porque no han querido llegar a un acuerdo y quieren parecerse al PP de Guardiola, cuando lo lógico es seguir el camino valenciano".

CANDIDATO

De cara a las próximas elecciones, Nolasco se ha puesto "a disposición" del partido como posible candidato a la Presidencia, argumentando que "Vox es una herramienta para mejorar España y soy un engranaje más".