Nolasco (VOX) califica de "juegos infantiles" la oferta de Azcón a Lambán de que gobierne la lista más votada

El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón por VOX, Alejandro Nolasco, ha calificado de "juegos infantiles" la propuesta formulada por el candidato del PP al mismo cargo, Jorge Azcón, al actual jefe del Ejecutivo aragonés, y que opta a revalidar el puesto por el PSOE, Javier Lambán, de que gobierne la lista más votada tras las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo.

Azcón también ha manifestado que, en todo caso, su intención es gobernar en solitario y no depender de otras formaciones políticas y, sobre VOX, ha dicho que ese partido tiene que decidir si quiere que siga gobernando el PSOE con "la extrema izquierda" o confía en un gobierno de cambio del PP.

Nolasco ha comentado, sobre la primera propuesta, que eso habría supuesto, por ejemplo, que en la ciudad de Zaragoza, "la alcaldesa tendría que haber sido Pilar Alegría, que fue la lista más votada" en las elecciones de 2019, quien ahora es ministra de Educación y FP. Sin embargo, Azcón es alcalde gracias a una coalición con Ciudadanos y a haber contado con el apoyo de VOX en este mandado desde fuera del gobierno municipal.

"No entiendo la estrategia del PP; nosotros hemos dicho, como es lógico y es lo que esperan los votantes del PP, que lleguemos a un acuerdo porque coincidimos en la mayor parte de las ideas, en algunas no, pero estos juegos infantiles, de decir ahora yo no pacto, yo le voy a ofrecer a Lambán que sea el presidente, si él se abstiene y me hace a mi presidente, si soy el más votado, son cosas que no están a la altura de un candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón", ha esgrimido el candidato de VOX.

A su entender, "para no engañar a nadie, lo lógico es decir: 'Mire, yo, seguramente, si puedo, pactaré con VOX porque coincidimos con la mayor parte de las ideas".

Nolasco ha estimado que la propuesta de Azcón "depende de su departamento de marketing; imagino que estos grandes partidos tienen una maraña de asesores de marketing, que están siempre con frías encuestas, con fríos cálculos", pero, "a nosotros nos da igual tener un escaño, que 50, que cien, vamos a decir siempre lo mismo, le guste a quien le guste" y "si quieren pactar con nosotros, pues bien, y si no, pues ya verán la aritmética y si dan los números".

BUENO PARA ARAGÓN

El candidato de VOX ha opinado que sería "muy bueno para Aragón" un gobierno de coalición PP-VOX como el que hay en Castilla y León. "Está funcionado" y, por eso, "nosotros queremos pactar con ellos y, sobre lo que ellos hagan, serán los votantes del PP los que tienen que decir si lo están haciendo bien o mal".

Nolasco se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en el V Ciclo Político ADEA, organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón con motivo de las próximas elecciones de mayo, como viene haciendo en los años electorales desde 2006.