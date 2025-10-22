Nolasco (Vox) dice que Azcón no presenta el presupuesto porque "Feijóo no le deja" y propone pactos puntuales

ZARAGOZA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este miércoles que el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, no ha presentado todavía el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 porque "Feijóo no le deja", ha propuesto legislar medidas concretas en torno a pactos puntuales y no ha descartado aprobar las cuentas si Azcón las presenta.

"El tema es que Feijóo no le deja, ellos juegan a darle la vuelta a la tortilla", ha enfatizado el portavoz de Vox, insistiendo: "A Feijóo no le interesa que Azcón pacte con nosotros para no reavivar lo de pactar con la extrema derecha", por lo que se ha creado una situación de "inestabilidad absoluta" por "un tema de cabezonería personal y porque el PP no le deja".

Nolasco ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha aludido a "la decisión interna del grupo" parlamentario de cesar, este lunes, al asesor Marcos Francoy por lanzar mensajes racistas y fascistas en redes sociales, asegurando que "Azcón sabía que íbamos a prescindir de este asesor", pero "de manera mezquina se adelantó para salir diciendo que o le cesábamos o no hablaba con nosotros para quedar como que habíamos cedido: Es la estrategia".

Nolasco ha señalado que Francoy no era un cargo electo, sino una persona que trabajaba en el grupo parlamentario con un contrato y que su despido "no era una cosa de hoy", criticando que el Gobierno de Aragón haya actuado "de manera torticera" para "lanzar un órdago mezquino".

Este nivel de "mezquindad" es "de un maltrato y acoso nunca visto antes en política" y corresponde a "la chulería y superioridad moral del PP y de Azcón, que piensan que pueden hacer todo sin ningún coste", ha continuado el portavoz de Vox en Aragón.

Sobre la reunión de Azcón, en Madrid, con una representante nacioinal de Vox, Alejandro Nolasco ha dejado claro que Vox no tiene "baronías" como el PP y que "todas las decisiones que se toman en Vox son colegiadas, no hay divergencias de opiniones", sino que "se habla en los órganos nacionales, se toma una decisión que se hace pública y actuamos en consecuencia".

JUEGOS DE ARTIFICIO

"Él tendrá que explicar por qué no presenta el presupuesto, porque Feijóo y Bendodo no quieren que lo presente para dejar en mínimos históricos al PSOE, no lo sé, o porque les ha dicho un gurú que pueden gobernar con Teruel Existe y el PAR".

Nolasco ha recordado que el Gobierno de Aragón no ha presentado todavía el techo de gasto y ha exigido a los populares "que se dejen de juegos de artificio y de engañar a la gente", añadiendo que "lo que es política de niños es engañar a la gente: Lo que ha hecho no tiene nombre, acosar a un grupo parlamentario pra decir 'o echas a esta persona o no hablo contigo".

La intervención de Azcón este martes es "una puñalada trapera del PP, que se comporta de manera indigna en un Parlamento atacando a cargos de confianza, algo que no se ha visto nunca en política y es muy posible que sea por el intento de Azcón de adelantar las elecciones", ha manifestado Nolasco, quien ha plantado que a lo mejor Azcón no quería presentar los presupuestos, que Vox no vote a favor o echar a este partido de la negociación.

"Si en lugar de aprobar unos presupuestos al final quiere que le apoyemos medidas concretas, tiene los votos de siete diputados" de Vox para hablar, ha enfatizado Nolasco, quien ha enumerado algunas actuaciones puntuales como la concertación del bachillerato, la construcción del nuevo Hospital 'Royo Villanova', una rebaja fiscal a las familias o el incremento de la inversión en modernización de regadíos.

Para Nolasco "basta con que presente un proyecto de ley". También ha dicho que Vox no se cree "ese cuentecito de los presupuestos" porque "se pueden aprobar cosas", añadiendo que "Azcón quiere los presupuestos para lanzarlos y luego decir que Vox no es útil", una "estrategia barata".

Ha reiterado que "en futuras negociaciones" con el PP "cuando sea" Vox exigirá revisar el personal eventual que tenga el PP: "Nosotros también tendremos derecho a decir cuándo salen y cuándo entran" los asesores, en alusión al "ejercicio de irresponsabilidad tremenda" de Azcón este martes.

Convocar elecciones anticipadas "es una decisión del presidente", ha observado Nolasco, indicando que Azcón tiene que ver si le merece la pena que los aragoneses sufran "desmanes" o no tener presupuestos "por una cabezonería", quejándose de que "no hay ni un solo gesto" hacia Vox, "no hay nada" y "hay que preguntar al PP".

El portavoz ha recalcado que Vox no negociará los presupuestos de 2026, pero "otra cosa" es que Azcón los presente: "En base a eso actuaremos", exigiéndole que "los órdagos se los haga al PSOE".

"Lo que no vamos a hacer es sentarnos a negociar con un presidente que se ha comportado de esta manera rastrera y mezquina", ha indicado el portavoz de Vox. También ha señalado que Azcón no ha pedido perdón y que no les ha llamado para hablar sobre los presupuestos, agregando que la única manera de reconciliarse es que el jefe del Ejecutivo autonómico "se deje de estrategias y nos diga lo que quiere" porque Vox no acepta "órdagos".