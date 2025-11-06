Nolasco (Vox) exige a Azcón "con toda la fuerza" que retome el proyecto de la Oficina contra la ocupación ilegal

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco (izda.), y el portavoz adjunto, Santiago Morón (dcha.) frente al edificio de la DGA ocupado ilegalmente, en la calle Miguel Allué Salvador. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Vox de las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, "con toda la fuerza" que retome el proyecto de creación de la Oficina contra la ocupación ilegal y la instale en el edificio 'okupado' de la calle Miguel Allué Salvador de Zaragoza, que pertenece a la DGA.

En declaraciones a los medios de comunicación, junto a este edificio 'okupado' hace unos días, y acompañado del portavoz adjunto de Vox en las Cortes, Santiago Morón, Nolasco ha considerado que "no hay mejor sitio que este" para ubicar dicha oficina.

Ha manifestado que "la ocupación ilegal es un problema importante y lo estamos viendo", añadiendo que "afecta a la calidad de vida de muchas personas que tienen un piso que han pagado toda la vida, a gente mayor, a jubilados que no pueden entrar en su casa porque se han ido una semana a donde sea y cuando vuelven hay personas que se lo han ocupado".

En el edificio de la calle Miguel Allué Salvador "12 okupas extranjeros que están causando altercados y líos con trabajadores de los supermercados cercanos", se ha quejado Nolasco, quien ha propuesto que la oficina contra la ocupación ilegal realice "un acompañamiento integral" a los afectados, con la asistencia de un abogado de oficio "automáticamente" porque "muchas veces se le ocupa a uno la casa y se queda desamparado y si es un señor mayor igual no sabe lo que tiene que hacer".

"Desde que nos fuimos, la verdad es que en el Departamento de Justicia, la consejera Mar Vaquero no ha hecho nada, ni ha creado nuevos juzgados ni ha hecho absolutamente nada, aparte de tumbar todas las ideas que nosotros teníamos", ha concluido. A su parecer, la también vicepresidenta del Gobierno aragonés "ha caído en su propia soberbia".

DEFENDER LA PROPIEDAD PRIVADA

Nolasco ha enfatizado que "el PP, en eso, opina lo mismo que el PSOE y que el resto de partidos", que "no hacía falta la oficina contra la ocupación ilegal que proponíamos cuanto estábamos en el Gobierno, que es un tema menor", pero, "casualidades de la vida, al Gobierno de Aragón le acaban de ocupar este local: Es absolutamente impresionante".

A su juicio, "el PP no hace nada por defender la propiedad privada y el bipartidismo, en su historia, jamás ha pretendido defender los derechos que tienen los propietarios".

Ha comentado el caso de un joven de 18 años de Binéfar (Huesca), quien ha comprado un piso hipotecándose "y ahora se lo ocupan cuando quería reformarlo y venderlo y no puede venderlo ni hacer nada porque se lo han arrebatado".

Para Nolasco, "el bipartidismo está generando esta situación y el PP dice que es un tema menor, que es absolutamente irrelevante", frente a lo que ha propuesto el desalojo inmediato de los 'okupas' "con una patada en el culo" porque "ya está bien de pisotear la propiedad privada de las personas e, incluso, de los entes jurídicos públicos porque, al fin y al cabo, esto es de la Diputación General de Aragón, es de todos nosotros porque nosotros pagamos impuestos y ahora está 'okupado' y no se puede usar".