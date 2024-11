Nolasco (VOX): "No queremos que Aragón se convierta en un refugio de yihadistas"

CASPE (ZARAGOZA), 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este martes en la localidad de Caspe: "Aragón no puede ser un refugio de yihadistas, Aragón tiene que extremar todas las precauciones y más ahora con las recientes desgracias que hemos tenido no podemos permitirnos un fallo en la seguridad de nuestra comunidad autónoma, tenemos que ser muy vigilantes con eso".

La Guardia Civil detuvo en Caspe, el pasado mes de octubre, a un individuo por la presunta comisión de un delito de terrorismo inmerso en un "avanzado proceso de radicalización yihadista" desde al menos 2017 y que habría llevado a cabo actividades de adoctrinamiento sobre terceros, así como difundido contenidos sobre "mártires y muyahidines que actúan contra Israel".

De visita en esta localidad, Nolasco ha señalado lo siguiente: "Caspe es una localidad que tiene una inmigración altísima, la mayor parte proviene de países musulmanes, pero lo que no podemos hacer nunca es permitir discursos de odio porque nos hemos enterado hace poco que este señor, esta persona que han detenido estaba adoctrinando a la gente, era de Gerona pero que ya llevaba dos meses operando en la zona y que además también hay varios investigados".

"No sabemos nada, no sabemos ni la nacionalidad de esta persona, sabemos que proviene de un país árabe o musulmán, pero no sabemos de dónde es, si ya tenía antecedentes penales, si no los tenía, quiénes son esas otras personas que están investigadas", ha continuado Nolasco.

DAR LA CARA

Alejandro Nolasco ha considerado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "debe dar la cara" y le ha pedido que "cuente qué está pasando, quiénes son los responsables, por qué se les investiga, si ya hay una célula montada en Caspe o en Aragón o no".

"Es que no nos están contando nada, simplemente hemos sabido que se ha dado la detención hace unos pocos días pero no sabemos nada más y esto no puede ser, tiene que haber total transparencia de las instituciones, del Gobierno al resto de los ciudadanos".

También ha dicho que lo único que se sabe "es que ha sido detenido un yihadista y que hay investigados que trabajaban o que operaban, mejor dicho, con él en estas actividades tan peligrosas como son las actividades terroristas".

El portavoz de VOX en las Cortes ha exigido al Gobierno de Aragón que extreme las precauciones para que "Aragón sea un territorio libre de yihadismo", añadiendo que su partido defenderá siempre "unas fronteras seguras, una convivencia segura" y colaborará lo máximo posible con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para que nunca se ponga en riesgo ni la seguridad de los habitantes de Caspe ni la seguridad de los habitantes del resto de Aragón".