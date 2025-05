Nolasco (Vox) ve al PP "sin ideario" y asegura que "gobierna igual en todos los sitios" con distintos discursos

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este martes que "el Partido Popular no tiene ideario y gobierna igual en todos los sitios, pero diciendo una cosa distinta en cada territorio".

Ha sido la principal conclusión tras la celebración de la jornada 'Financiación Autonómica: Conjura para un despilfarro', que ha organizado Vox, con la presencia de todos sus portavoces autonómicos, en la Asamblea de Madrid.

Nolasco ha criticado que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, "dice por activa y por pasiva que en Aragón no se habla catalán"; y que, sin embargo, "cuando VOX presentó una iniciativa para eliminar el reconocimiento del catalán en Aragón, nos votan en contra". Ha lamentado también que "felicitaron el día de Sant Jordi en catalán a los aragoneses".

Se ha referido a otros asuntos de actualidad, criticando que "el PP habla de alargar la vida útil de la central nuclear de Almaraz, pero en el fondo no quieren que se creen nuevas", después de que el pasado jueves, VOX se quedara solo en su iniciativa parlamentaria para estudiar la implantación de una central nuclear en Aragón.

Otras cuestiones que ha mencionado son "la comida halal, peras de Sudáfrica y naranjas de Egipto en los colegios" de algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Todo ello lo ha calificado como "inquietante, pero que ya sabíamos".

Respecto a los impuestos y actualidad presupuestaria, ha respondido a la formación popular diciendo que "primero tendríamos que ver un Proyecto de Presupuestos para poder aprobarlos, cosa que no hemos visto todavía". A su vez, ha incidido en que "no hace falta aprobar los presupuestos para bajar impuestos".

Ha garantizado que VOX apoyará "cualquier ley de bajada de impuestos, sea la que sea", aunque al mismo tiempo ha expresado que "VOX siempre va a proponer una bajada impositiva mayor de la que dice el PP".

"INCOHERENCIA"

Nolasco ha criticado la "incoherencia del PP", una formación a la que ha definido como "la marca blanca de la izquierda y de la socialdemocracia azul". "Por eso ya dije en su día que eran un grupo de estafadores", ha recalcado.

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón ha puntualizado que, aunque "a veces Ayuso --la presidenta de la Comunidad de Madrid-- copie el discurso de Vox, el PP está con la Agenda 2030, las políticas verdes, no limpiar el cauce de los ríos y los centros de menas". "El PP está al servicio de la izquierda y trabaja con la izquierda. Gobiernan juntos y Ayuso es más de lo mismo", ha recalcado.

Respecto a la financiación autonómica, ha criticado que "el estado autonómico nos ha llevado a la ruina", dado que "no hay dinero para 17 parlamentitos, miles de políticos y estructuras mastodónticas para que se hable de cuestiones cuyas competencias tendrían que ser centrales para garantizar la equidad y la igualdad de servicio".

"No es de recibo que, si me rompo una pierna en Salou, no me puedan atender porque no tienen mi historial clínico", ha enfatizado. Ha calificado como "invento" la cooperación al desarrollo y ha emplazado priorizar los recursos para las necesidades de los ciudadanos españoles.