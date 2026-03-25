El nuevo Hospital de Alcañiz ya atiende a los pacientes de Nefrología y pone en marcha la sala de hemodiálisis

Puestos para hemodiálisis. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ALCAÑIZ (TERUEL), 25 (EUROPA PRESS)

El nuevo Hospital de Alcañiz ha puesto en marcha esta semana la Unidad de Nefrología, que incluye 21 puestos para hemodiálisis, un servicio que estaba externalizado y ahora pasa a ser gestionado al cien por cien por la sanidad pública.

La nueva unidad suma un total de 678 metros cuadrados, de los que 320 corresponden a la sala de hemodiálisis. El resto son espacios para las consultas de Nefrología, especialidad que ya se atiende en el nuevo hospital.

En concreto, se cuenta con un despacho para la consulta de medicina, otro para la consulta de enfermería y otro, compartido, como despacho de trabajo para Nefrología y supervisora. Hasta ahora, solo se disponía de una consulta, han indicado desde el Departamento de Sanidad.

En la sala de hemodiálisis se recibe a unos 20 pacientes al día, mientras que en las consultas se atienden a unas 35 personas a la semana de media. De esta forma, por el nuevo hospital pasan ya, cada semana, más de 1.130 pacientes.

A los de Nefrología y hemodiálisis se suman los de las consultas externas que se han ido trasladando desde la apertura del nuevo centro: Medicina Interna, Neurología, Endocrinología, Reumatología, Medicina Preventiva, Rehabilitación, Medicina del Trabajo, Dermatología, Neumología y el servicio de Radiodiagnóstico.

La sala de hemodiálisis atiende a personas con enfermedad renal crónica que requieren tratamiento sustitutivo. Cuenta con 20 puestos de diálisis convencional para atender de forma diaria a otros tantos pacientes, a los que se añade uno más, de aislamiento, que se utilizará en caso de ser necesario para prevenir la transmisión cruzada de infecciones y proteger la salud tanto de las personas dializadas, como del personal sanitario.

Para atender esta nueva unidad se cuenta con tres nefrólogos, que ya pertenecen al Servicio Aragonés de Salud. Además, se pasa de cinco enfermeras que había en el servicio concertado, a ocho. También se ha contratado a tres Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, que van a disponer durante los primeros meses del apoyo de un cuarto profesional.

Asimismo, se ha asignado a un celador a esta unidad, que cuenta con un acceso independiente para los pacientes, desde la planta calle, y también con aparcamiento específico para las ambulancias.

MEJORAS

Los nuevos espacios ganan en luminosidad, confortabilidad y amplitud, tanto para pacientes, como para profesionales. Además, todos los puestos de hemodiálisis cuentan con mobiliario y aparataje nuevo, con la última tecnología. Se ha dotado a la zona de wifi gratuita y en las próximas semanas se incorporarán los televisores.

La directora del hospital de Alcañiz, Carmen Gan, ha indicado que con motivo de la puesta en marcha de la nueva unidad y sala de hemodiálisis se ha llevado a cabo la adquisición e instalación de diverso equipamiento sanitario, técnico e informático. "Esta nueva dotación es acorde con los estándares actuales de calidad asistencial para pacientes con hemodiálisis", ha dicho.

De esta forma, el nuevo Hospital de Alcañiz continua con su puesta en marcha paulatina para una población de referencia de unas 73.000 personas, de 85 municipios y siete comarcas: las de Bajo Aragón, Bajo Aragón Caspe, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Martín, Matarraña, Maestrazgo y Cuencas Mineras.

NUEVO EQUIPAMIENTO

La nueva Unidad de Nefrología y su sala de hemodiálisis incorporan nuevo equipamiento, destinado a disponer de los recursos necesarios para proporcionar una atención de calidad a los pacientes, así como para mejorar las condiciones de trabajo del personal sanitario y optimizar la organización de la actividad asistencial.

En lo que se refiere a equipamiento clínico para la monitorización, tratamiento y atención urgente de los pacientes, se han adquirido pulsioxímetros, monitores cardíacos polivalentes, monitores de constantes vitales, coagulómetro y gasómetro para monitorización y control de constantes.

Como equipamiento de soporte vital y emergencias, se cuenta con carro de paradas y desfibrilador; como equipamiento para administración de tratamientos, con bombas de infusión y bombas de perfusión; y para el diagnóstico se dispone por primera vez de un ecógrafo destinado en exclusiva para esta unidad, para dar apoyo en procedimientos clínicos.

Asimismo, se han instalado monitores de hemodiálisis, sillones o puestos de diálisis y báscula clínica adaptada que permite el pesaje de pacientes en silla de ruedas; así como carros y mesas de curas y diferentes elementos de mobiliario clínico y auxiliar destinados a la organización de material y atención al paciente.

Además, hay equipamiento informático para registro y seguimiento clínico de los enfermos y sistemas de apoyo a la monitorización y gestión de la actividad asistencial. Por otra parte, la unidad cuenta con almacén modular para material sanitario, fungible y equipamiento auxiliar necesario para el funcionamiento diario de la sala.