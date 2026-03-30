El número de asuntos ingresados en los juzgados de Aragón desciende más de un 8% en 2025

Archivo - Palacio de los Luna de Zaragoza, sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), de la Fiscalía Superior y de la Secretaría del Gobierno. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de Aragón han ingresado 43.700 nuevos asuntos en 2025, lo que supone un 8,3% menos que el año anterior, y un descenso mayor al alcanzado en las cifras globales a nivel nacional que se sitúa en el 3.2%.

Las cifras anuales registran también descensos en el volumen de asuntos que se encontraban en tramitación al comenzar el año (73.529) un 3,9%, en el número de asuntos resueltos un 6,1% y en el número de expedientes en tramitación al final el año (72.469) con un 4% menos que en 2024.

Por jurisdicciones, la mayor reducción se produce en la Civil, en la que los 16.635 nuevos asuntos ingresados suponen un 17,7% menos que en 2024, y en la Penal, en la que entraron 23.392, un 2,6% menos. No se da la misma situación en las jurisdicciones restantes, ya que la Contencioso Administrativa, con 1.053 nuevos expedientes, anota un aumento del 10,1%; y la Social, con 2.620 nuevos asuntos, un incremento del 5,7%.

El número de asuntos resueltos presenta caídas en el orden Civil de un 13,9% y en el Penal de un 0,8%. Son los juzgados de lo Contencioso Administrativo y los juzgados de lo Social los que señalan aumentos del 5,9% y del 1,5% respectivamente. Las cifras muestran también una disminución en el número de sentencias dictadas, un 10% menos que en 2024 y un incremento del 1,2% en el número de autos.

Estos datos, incluidos en el informe sobre la 'Situación de los órganos judiciales' elaborado por la Sección de Estadística y hecho público este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), colocan a Aragón como la comunidad autónoma con menor tasa de congestión de España con un 1,37, mantiene la misma tasa de sentencias que la media nacional (0,25), es la tercera comunidad con menores índices de pendencia (0,39), la cuarta, entre las cuatro primeras, en tasa de resolución (1,03) y la sexta con el menor índice de litigiosidad (133,31).

EN TERUEL CAEN UN 22,8% LOS ASUNTOS INGRESADOS

Por provincias, se detecta un fuerte descenso en el número de nuevos asuntos ingresados en la provincia de Teruel, un 22,8%, le sigue Zaragoza con un 8,5%, y Huesca con un 1,7%.

En cuanto al volumen de asuntos resueltos, el mayor descenso se recoge en Huesca, con un 9%, le sigue Zaragoza con un 6,3% y Teruel con un 5,8%. El número de asuntos que, al finalizar el año, continuaban en trámite se incrementaron en Huesca un 8,9% frente a los contabilizados en 2024, cayeron en Teruel un 11,7% y en Zaragoza el recorte fue del 7,2%.

En lo que a la pendencia de los órganos judiciales se refiere, de las tres provincias, es Huesca la que experimenta el mayor aumento con un 19,8%, en tanto que Teruel y Zaragoza arrojan descensos de las tasas de pendencia de 6,3% y el 1,1%, respectivamente.