Reino Unido reúne a mandos militares de 30 países para planificar la misión que escolte a buques en Ormuz

Archivo - El ministro de Defensa británico, John Healey, durante una rueda de prensa en Kiev. - Europa Press/Contacto/Nina Liashonok - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido acoge este miércoles y jueves una sesión doble de planificación militar de la coalición de 30 países que busca poner en marcha una misión naval con carácter defensiva que escolte buques mercantes que transiten por el golfo Pérsico, en medio de la inestabilidad en el paso de Ormuz por el bloqueo de Irán y el cierre perimetral de Estados Unidos.

"Esta conferencia multinacional de planificación es importante. La tarea, hoy y mañana, es traducir el consenso diplomático en un plan conjunto para salvaguardar la libertad de navegación en el estrecho y apoyar un alto el fuego duradero", ha indicado el ministro de Defensa británico, John Healy, quien ha confiado en que la cita en Londres permita lograr "avances reales".

El ministro británico ha incidido en que el comercio internacional, la seguridad energética y la estabilidad de la economía global "dependen de la libertad de navegación", por lo que ha defendido la "coordinación multinacional" para dar pasos en la planificación de "una acción colectiva eficaz" para ayudar a reabrir el estrecho.

Según informa la oficina de Defensa británica, la cita de dos días se celebrará en los cuarteles generales permanentes de Northwood, en el norte de Londres, y se espera la participación de representantes de los más de 30 países que se han interesado por la coalición que trabaje para reabrir la estratégica vía marítima.

El pasado viernes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunciaron tras una cumbre internacional en París la puesta en marcha de una misión naval con carácter "neutral" que "acompañe y proteja" a los buques mercantes en el paso de Ormuz.

Según se refirió el presidente galo, la iniciativa busca lanzar una misión "neutral", "claramente distinta de una misión beligerante", con el fin de "acompañar y proteger" a los buques mercantes que transiten por el Golfo. Después de que países como Italia y Alemania se hayan abierto a contribuir a la misión, Londres y París buscan recabar el mayor número posible de socios en la operación militar.

Hasta ahora España ha rechazado participar en operaciones militares, aunque se abre a apoyar una futura misión bajo el paraguas de la ONU para garantizar la navegación una vez concluya el actual conflicto.

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en respuesta --tras aplaudir el paso de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su cierre perimetral en la zona.