El secretario de la Marina de Estados Unidos abandona de forma "inmediata" su cargo

Archivo - El secretario de la Marina de Estados Unidos saliente, John C. Phelan, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha anunciado este miércoles la salida "inmediata" del secretario de la Marina de Estados Unidos, John C. Phelan, en pleno bloqueo naval del estrecho de Ormuz contra los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras de Irán.

"El secretario de la Marina, John C. Phelan, abandona el Gobierno con efecto inmediato", ha señalado Parnell en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha agradecido su servicio a la Marina estadounidense.

Asimismo, el portavoz ha señalado que será el subsecretario Hung Cao quien asumirá el cargo de secretario interino de la Marina norteamericana, tras la salida de Phelan, a quien le ha deseado "lo mejor en sus futuros proyectos".

La retirada del secretario de la Marina llega en medio del referido cierre perimetral del estrecho de Ormuz, impuesto por Washington, que ha dejado la zona completamente bloqueada a la navegación y provocado que, según ha afirmado este miércoles el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), un total de 29 buques hayan tenido que dar media vuelta o regresar a puerto desde el inicio del bloqueo hace más de una semana.

"Las fuerzas estadounidenses han ordenado a 29 buques que den media vuelta o regresen a puerto como parte del bloqueo de Estados Unidos contra Irán", ha indicado el CENTCOM a través de sus redes sociales.