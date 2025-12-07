'Lo que nunca te dije', campaña para humanizar la experiencia de los pacientes ingresados en los hospitales públicos

La directora general de Cuidados y Humanización, Estíbaliz Tolosa, presenta la campaña ‘Lo que nunca te dije’. - GOBIERNO DE ARAGÓN

La Dirección General de Cuidados y Humanización del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha presentado esta semana la campaña 'Lo que nunca te dije', una iniciativa concebida para mejorar la vivencia emocional de las personas ingresadas en los hospitales públicos de la Comunidad Autónoma.

Este proyecto, desarrollado en colaboración con entidades sociales y especialistas en bienestar emocional, pretende dar voz a los sentimientos que habitualmente se dan durante un proceso de hospitalización.

Según ha explicado la directora general de Cuidados y Humanización, Estíbaliz Tolosa, a través de acciones participativas, materiales testimoniales y espacios de expresión, "la campaña busca fortalecer el vínculo entre pacientes, familias y profesionales sanitarios, colocando el cuidado emocional en el centro de la atención sanitaria".

'Lo que nunca te dije' se desplegará progresivamente en todos los hospitales públicos de Aragón. La campaña pretende actuar como un puente emocional, fomentando la cercanía, el acompañamiento y la humanización en momentos de especial vulnerabilidad.

Esta iniciativa nace de la mano de Bienestar Emocional y The Move Men, dos ONG comprometidas con el voluntariado y el acompañamiento, y cuenta con la implicación de la Dirección General de Cuidados y Humanización.

Entre sus acciones, va a incluir, este mes, que los pacientes ingresados en los hospitales públicos de Aragón reciban una felicitación navideña personalizada, elaborada por niños y niñas de más de 20 colegios de toda la Comunidad Autónoma.

VALOR TRANSFORMADOR

La campaña se ha presentado este miércoles, 3 de diciembre, en la sede de Caja Rural en Zaragoza, con la participación de la directora general de Cuidados y Humanización, Estíbaliz Tolosa, y de los promotores del proyecto, Javier Alcázar, presidente de la ONG The Move Men, y Estela Millán, especialista en bienestar emocional.

Ambos han explicado el valor transformador de esta iniciativa. También se ha ofrecido el testimonio en primera persona de un paciente para visibilizar la importancia del acompañamiento emocional durante los ingresos hospitalarios.

Con este proyecto, Aragón da un nuevo paso en la consolidación de un modelo sanitario más humano, cercano y centrado en la persona. 'Lo que nunca te dije' aspira a convertirse en una herramienta estable para transformar la vivencia de la hospitalización, recordando que la salud también es emoción, escucha y acompañamiento.