La obra ‘El viaje a la salud’, ganadora del IX Concurso de Carteles Cine y Salud 2026. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estudiante de 16 años Leire Marcos Castellano, de 1º de Bachillerato del Instituto de Educación Secundaria (IES) Miguel de Molinos de Zaragoza, ha ganado el Primer Premio del IX Concurso de Carteles Cine y Salud 2026 con su trabajo 'El viaje a la salud'.

Su obra está inspirada en 'Viaje a la Luna', película francesa de 1902 dirigida por Georges Méliès, conocido como el mago del cine por emplear efectos especiales y artificios de montaje en la creación de una narrativa fantástica pionera.

En el cartel premiado, la joven creadora ha representado el plano más característico de la película, pero sustituyendo la nave espacial por una zanahoria y ha cambiado la expresión molesta de la Luna por una sonrisa honesta y feliz.

La obra ha sido realizada utilizando la técnica de acuarelas y rotuladores acrílicos, que aportan esa apariencia clásica, similar al póster del filme original. Este trabajo pretende concienciar, reflexionar, sensibilizar sobre la virtud de una vida saludable.

Este trabajo ha sido el ganador del IX Concurso de Carteles de Cine y Salud 2026 del Gobierno de Aragón, en el que han participado centros educativos de diferentes localidades de la Comunidad Autónoma.

Dado el nivel de los carteles presentados, ha habido cinco accésits, que han sido para Jefry Aleszandro Aidon Galeas, por 'La vida no solo es acción. Parar también es cuidarse', del IES Medina Albaida. Nayra Martínez León, por 'La historia de tu vida es cine', del IES Miguel Catalán. El tercero reconocido ha sido Hugo Agúndez Macipe, por 'King Kong contra el consumismo', del IES Miguel de Molinos; también Izarbe Cano González, por 'Vive la vida como tu película favorita y cuídate como cuidarías a los demás', del IES Miguel Catalán; y, por último, Alba Mendoza Villagrasa, por 'Un mordisco de cine', del IES Miguel de Molinos.

Desde el Gobierno de Aragón se transmite la enhorabuena a todos los ganadores y a todos los alumnos y centros que han presentado trabajos. Para estas seis creaciones, el reconocimiento consiste en un diploma, al que se le añade una tablet para el Primer Premio, que se entregarán la tarde del viernes, 10 de abril, en el Salón Rioja del Patio de la Infanta de IberCaja en Zaragoza, en el marco de la Jornada del Día Mundial de la Salud 2026.

CINE Y SALUD

Este concurso de carteles se enmarca en la iniciativa Cine y Salud, una propuesta pedagógica, cultural y sanitaria diseñada por la Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Dirección General de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente del Gobierno de Aragón.

Su objetivo es incorporar nuevos enfoques de alfabetización audiovisual, competencias digitales, habilidades para la vida y cultura de activos, buscando la corresponsabilidad de los adolescentes en la toma de decisiones, en la prevención y la promoción de la salud, aunando pedagógicamente la alfabetización mediática e informacional con la innovación y la participación comunitaria en educación para la salud.