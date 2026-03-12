Las obras de mejora de pavimentos y aceras en la calle La Merced se inician con una inversión de 136.000 euros

El plazo previsto de ejecución es de tres meses. - AYUNTAMIENRTO DE TERUEL

TERUEL 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, han asistido este jueves al inicio de las obras de mejora de pavimentos y aceras en la calle La Merced, una actuación que cuenta con un presupuesto de 136.000 euros y que será ejecutada por la empresa Guallar Obras y Servicios. El plazo previsto de ejecución es de tres meses.

Las obras incluidas en este proyecto se localizan en la calle La Merced, concretamente en el tramo comprendido entre las calles La Alforja y la calle Mayor del Arrabal. Además de la renovación de las redes de servicios, se sustituirán todos los pavimentos de la calzada y de las aceras.

Debido al escaso ancho de esta vía, se ha previsto la demolición completa de los pavimentos existentes para sustituirlos por una plataforma única de convivencia entre vehículos y peatones, mejorando así la accesibilidad y la seguridad de la zona. Asimismo, entre las calles Pirineos y Alforja se elevará la rasante para crear un paso de peatones elevado, lo que contribuirá a mejorar la seguridad vial.

El proyecto contempla también la renovación de la red de distribución de agua potable y de la red de saneamiento, así como la sustitución de la tubería de alimentación directa a la red de la calle Mayor en un tramo de algo más de 51 metros. Además, se renovarán las acometidas domiciliarias existentes tanto de abastecimiento como de saneamiento y se instalarán dos nuevos pozos de registro.

Por otro lado, se realizarán las canalizaciones necesarias para soterrar los cruces aéreos existentes de los servicios eléctricos, alumbrado público y telefonía, mejorando tanto la funcionalidad de los servicios como la estética urbana. La mejora de la calle La Merced estaba recogida en los presupuestos municipales y forma parte de las numerosas actuaciones que el Ayuntamiento lleva a cabo de forma continuada para mejorar el estado de aceras y viales en la ciudad.

Durante la ejecución de las obras quedará cortado al tráfico el tramo comprendido desde la Calle Mayor hasta el entronque con la Calle Alforja.

La alcaldesa ha destacado que estas intervenciones forman parte de una estrategia sostenida de mejora urbana. "Si echamos la vista atrás se han ido mejorando muchas aceras y, por tanto, la accesibilidad y la comodidad de todos los turolenses y viandantes. Es una mejora permanente en todos y cada uno de los barrios", ha sicho Emma Buj.

El Consistorio turolense ha invertido 15.910.391,14 euros en aceras y viales desde 2016 hasta la actualidad. Esta cifra no incluye actuaciones de gran envergadura como la remodelación de la Avenida de Sagunto, con una inversión de 6,7 millones de euros, ni los accesos al hospital, que han supuesto cerca de 2 millones de euros.

El concejal de Infraestructuras ha manifestado que el Ayuntamiento dispone de un contrato de mantenimiento de vías públicas y aceras que en los últimos seis años ha generado 431 órdenes de trabajo, lo que supone casi 1,4 actuaciones por semana, con un importe total de 2,82 millones.