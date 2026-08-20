Las obras del nuevo Centro Cívico Hispanidad avanzan según el calendario previsto y encaran su última fase

El alcalde accidental de Zaragoza, Alfonso Mendoza, visita las obras del nuevo Centro Cívico Hispanidad. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

ZARAGOZA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras del futuro Centro Cívico Hispanidad, en Zaragoza, continúan avanzando conforme al calendario previsto y afrontan ya su recta final con el objetivo de abrir sus puertas a comienzos de 2027.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado un paso más hacia la puesta en funcionamiento de este equipamiento con la licitación del contrato para la instalación de la distribución del cableado eléctrico y de señal destinado a los elementos escénicos del edificio, una actuación que permitirá completar la infraestructura técnica de los espacios culturales antes de iniciar el proceso de acondicionamiento y decoración interior.

El contrato, gestionado por el Servicio de Centros Cívicos, cuenta con un presupuesto de 17.999,96 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 45 días.

Esta actuación permitirá dotar a la sala multiusos y al resto de espacios destinados a actividades culturales de toda la infraestructura necesaria para el funcionamiento de los equipos escénicos y audiovisuales, un paso imprescindible para culminar el equipamiento interior del edificio.

El consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha visitado este jueves las obras, donde ha comprobado el avance de los trabajos realizados hasta el momento, destacando el compromiso del Gobierno municipal con esta reivindicación histórica de los vecinos, que "por fin será una realidad".

Durante los próximos meses, la obra se centrará en completar las instalaciones, rematar los acabados interiores y comenzar la colocación del mobiliario y los distintos elementos de decoración, con el objetivo de que el nuevo centro pueda abrir sus puertas a comienzos de 2027.

"Cada nuevo paso que damos nos acerca a la apertura de un equipamiento largamente esperado por los vecinos. Afrontamos ya la última fase de las obras con el objetivo de que el Centro Cívico Hispanidad pueda abrir sus puertas a principios de 2027 y se convierta en un referente social y cultural para toda la zona", ha indicado Mendoza.

Ha resaltado que el Gobierno municipal esté cumpliendo los plazos según el calendario previsto, de tal forma que este equipamiento "supondrá un antes y un después para el barrio, al ofrecer un espacio moderno, accesible y polivalente pensado para dar respuesta a las necesidades culturales, sociales y de convivencia de miles de vecinos".

EQUIPAMIENTO DE REFERENCIA

El futuro Centro Cívico Hispanidad, que ejecuta Construcciones Mariano López Navarro, supondrá una inversión municipal de más de 5,8 millones de euros y dispondrá de 3.194 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos edificios conectados entre sí.

Entre sus principales equipamientos contará con una sala multiusos, espacios para exposiciones, biblioteca, salas de estudio, aulas para actividades culturales y deportivas, un Centro de Convivencia para Mayores y un bar-restaurante, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para los vecinos de Valdefierro, Delicias Sur y el entorno de Vía Hispanidad.

El proyecto contempla además una segunda fase en la que se incorporará un Centro Infantil de Tiempo Libre y nuevos espacios exteriores destinados a la práctica deportiva y a la celebración de actividades culturales, completando un complejo concebido como un referente social, cultural y comunitario para toda la zona.

El proyecto del edificio está basado en criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con elementos como una cubierta vegetal, envolvente térmica de altas prestaciones, iluminación LED con sistemas inteligentes de control, producción fotovoltaica, climatización mediante aerotermia y sistemas de gestión energética que permitirán reducir el consumo y facilitar su futura integración en una comunidad energética.

VIGÉSIMOQUINTO CENTRO CÍVICO

En la actualidad, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene a disposición de los ciudadanos 24 centros cívicos en Zaragoza, por lo que este de Hispanidad supondrá el número 25 en la ciudad.

El último equipamiento de este tipo en abrir sus puertas fue en 2024 en el Casco Histórico en el antiguo IES Luis Buñuel, que abrió su primera fase como Centro de Convivencia de Mayores. El anterior fue el Centro Cívico Sur, en Rosales del Canal, en 2021 tras invertir 1,4 millones de euros. La ciudad llevaba entonces más de 10 años sin construir un nuevo centro cívico, dado que el anterior databa de 2011, en Juslibol, que fue fruto del convenio con DPZ para barrios rurales.

Y el anterior, el Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, fue en 2010, si bien era una obra de la DGA que recepcionó y adaptó el Ayuntamiento.

El primer equipamiento de estas características que se puso en marcha en la ciudad fue en 1985 en el edificio rehabilitado del antiguo matadero municipal, que recibió el nombre de Salvador Allende. Ya en 1987 se pusieron en marcha tres centros nuevos --Tío Jorge, Valdefierro y Oliver--.

A continuación, en 1988, abrió sus puertas el de Delicias en el edificio del antiguo Mercado de Pescado. En el año 1994 se inauguró, en la zona del Actur, el edificio Fernández Ordóñez, uno de los dos equipamientos que conforman el denominado Centro Cívico Río Ebro, abriéndose el segundo de ellos, denominado edificio José Martí, en el año 1996. En 1998 se abren los centros cívicos de Torrero, Teodoro Sánchez Punter (San José) y La Cartuja.

Desde entonces, se han construido doce nuevos centros. Así, se han abierto los Centros Cívicos de Casablanca en 2001, La Almozara en 2002, Universidad en 2003, Estación del Norte en 2004, Miralbueno y Peñaflor en 2005, Casetas y Garrapinillos en 2006 y Santa Isabel en 2007.

Los centros que llegaron después fueron los de Oliver Manuel Vázquez Guardiola (2009); el de La Jota, Distrito 14 (2009) y las Esquinas del Psiquiátrico (2010); y el Centro Cívico Juslibol (2011). Hubo que esperar 10 años para una nueva inauguración: el Centro Cívico Sur, en Rosales de Canal (2021).