Las obras de la planta de selección de envases de Fornillos están al 70% de ejecución y terminarán el 30 de abril

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha visitado la planta del vertedero de Fornillos. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora de la planta de selección de envases del vertedero de Fornillos se encuentran al 70 por ciento de ejecución y se estima que queden concluidas para el próximo 30 de abril, ya que se desarrollan conforme los plazos previstos, según ha podido comprobar el presidente del Consorcio Agrupación número 1 de Huesca, José Miguel Veintemilla.

Se trata de una actuación impulsada por GRHUSA que supone una inversión total de 6.600.000 euros, de los cuales 5,5 millones están financiados con fondos europeos.

Esta planta recibe cada año más de seis millones de kilos de envases ligeros y la nueva línea permitirá mejorar su tratamiento y capacidad. Los trabajos consisten en renovar y modernizar la instalación que se ubica en Fornillos, mediante la implantación de una nueva línea de clasificación más automatizada, que permitirá mejorar el proceso de selección de envases.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha visitado las obras y ha indicado que "hemos evidenciado la buena marcha de las mismas, que están prácticamente finalizando, en torno al 70 por ciento de la ejecución acometida". Ha agregado que "es una obra de especial relevancia y no sólo para el Ayuntamiento de Huesca, sino para todos los que pertenecemos al Consorcio en materia de limpieza y de reciclajes".

La planta, con una superficie de 2.350 metros cuadrados, contará con una capacidad de tratamiento de hasta cinco toneladas por hora e incorporará nuevos equipos para la gestión de los materiales. Asimismo, se prevé la adquisición de maquinaria auxiliar, como una pala cargadora y una carretilla, para facilitar el manejo de las balas. En el proceso de tratamiento se separan distintas fracciones de materiales, lo que permite una selección más eficiente de los envases procedentes de la recogida selectiva.

El Consorcio Agrupación número 1 de Huesca es una entidad administrativa integrada por el Ayuntamiento de Huesca, el Gobierno de Aragón y las comarcas del Alto Gállego, La Jacetania y la Hoya de Huesca. El 44,6% de los residuos que gestiona el consorcio procede de Huesca capital, de los cuales un 46,86% corresponde a envases.