Octavio López dice que "cada día está más cerca el anuncio del acuerdo" PP-Vox para conformar el Gobierno de Aragón

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

HUESCA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón en funciones, Octavio López, ha afirmado este lunes que "cada día está más cerca el anuncio del acuerdo" del PP con Vox para conformar el Ejecutivo regional de la XII legislatura.

En declaraciones a los medios de comunicación, López ha señalado que "las negociaciones siguen en marcha" y "van a buen ritmo y en buena dirección", mostrándose convencido de que la próxima semana será investido de nuevo presidente de la Comunidad Autónoma Jorge Azcón y habrá un nuevo Gobierno "hacia finales de semana o principios de la siguiente".

Todo está "dentro de la normalidad, dentro de los parámetros de la legalidad, de los tiempos marcados" y ambas partes están "trabajando seriamente por un Gobierno sólido que dé respuesta a las necesidades de los aragoneses con propuestas solventes" y "con muchos proyectos y programas vivos de esta andadura de estos últimos 30 meses".

López ha dado por seguro que la vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Mar Vaquero, convocará "en cualquier momento" a los medios de comunicación para anunciar el acuerdo: "No digo que sea hoy, ni mañana, ni pasado, pero es evidente que los días se van acortando y que cada vez está más cerca ese anuncio".