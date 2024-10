Octavio López exige "el fin de la improvisación" en las obras del Corredor Mediterráneo

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha exigido este martes "el fin de la improvisación" en las obras del Corredor Mediterráneo, "que ha paralizado las terminales ferroviarias".

Los trabajos en este corredor, actualmente con importantes restricciones por las obras a la altura de Roda de Bará, en Cataluña, que comenzaron el 1 de octubre y se prolongarán hasta marzo de 2025, están provocando un impacto altamente negativo para la salida de las mercancías agroalimentarias de las terminales ferroviarias aragonesas, ha informado el Gobierno regional en una nota de prensa.

Las obras comenzaron el 1 de octubre y en apenas dos semanas el número de trenes cargados de contenedores y mercancías a granel se ha reducido en un 75%.

En el caso de la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), de operar entre 130 y 140 trenes en ese periodo se ha pasado a 34, lo que ha derivado en una acumulación de mercancías que amenaza, no solo con paralizar la actividad logística a través del tren, sino con ralentizar gravemente la actividad productiva del sector agroalimentario en Aragón, que representa el 10% del PIB de la comunidad autónoma, cuya facturación anual supera los 7.000 millones de euros y en la que trabajan casi 19.000 trabajadores en sus más de 1.000 empresas.

"Pese a que estas obras estaban planificadas desde hace tiempo, estamos constatando unos alarmantes niveles de improvisación por parte de Adif en la gestión de la capacidad que queda operativa y por parte de Renfe en la planificación de los trenes", ha manifestado el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial.

"SITUACIÓN ALARMANTE"

"La alarmante situación" ha llevado a los operadores logísticos aragoneses a solicitar a Octavio López que interceda ante Renfe y a Adif para que aumenten la producción ferroviaria en el corredor y a dotarlo de una operatividad que permita normalizar la actividad de las terminales ferroviarias aragonesas.

El consejero aragonés ya ha cursado la petición y hoy mismo ha enviado una carta a los presidentes de Renfe y Adif: "Les remito la que a mí me han hecho llegar los operadores, exponiéndole esta gravísima situación y solicitando su urgente intervención para que arbitren una solución".

La situación ha hecho saltar todas las alarmas y puede acabar siendo crítica si no se adoptan medidas en el corto plazo, puesto que en las terminales intermodales se acumulan ya los contenedores cargados de alfalfa, cereal o porcino, a la espera de unos trenes que no llegan, con el agravante de que la carretera no representa una alternativa al ferrocarril en este caso, puesto que no existen camiones para transportar semejante volumen de mercancías, han indicado.

El colapso ferroviario se produce precisamente en un momento en el que permanece cortado el paso fronterizo del Somport, vía principal de llegada del cereal desde Francia.

Octavio López ha advertido de que "el Gobierno de Aragón hará cuanto esté en su mano para que esta situación se revierta lo antes posible y estaremos vigilantes ante los pasos que den o no den Renfe y Adif, porque de ellos depende ahora mismo una parte importante de la economía aragonesa, es su responsabilidad y no nos pueden dejar tirados y sin alternativa".

López ha estado acompañado durante la visita a la TMZ por el consejero de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, quien ha coincidido en la reclamación del Gobierno de Aragón, incidiendo en que "ha descendido un 75% la actividad en la Terminal Marítima de Zaragoza desde que han comenzado estas obras sin previsión alguna por parte del heredero de Ábalos".

"La falta de gestión del Ministerio va a bloquear la TMZ y llenarla de contenedores llenos de mercancía, mucha de ella perecedera como es la alfalfa o el cerdo", ha lamentado Lorén, quien ha exigido soluciones inmediatas.

Los firmantes de la carta enviada al consejero de Fomento y que este ha remitido al ministro de Transportes y Movilidad sostenible son el director gerente de la Terminal Marítima de Zaragoza, Ramón Adé; el gerente de TMZ Services, Arturo Sañudo; el director general de la Terminal Intermodal de Monzón, José Antonio Ramos; el gerente de Aralogic, Mariano Aznar; el director general de JCV Shipping Solutions, Óscar Calvo; el presidente de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, Luis Villamayor; y la presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa, Deshidratada, Cristina Vendrell.