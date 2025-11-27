Octavio López subraya la colaboración público-privada en el Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón

Octavio López ha inaugurado en Zaragoza las segundas jornadas técnicas de la Asociación Española de la Carretera. - RAMÓN COMET

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha subrayado la colaboración público-privada en el Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón, para después afirmar: "El Gobierno de Aragón cumple con la renovación y modernización de su red de carreteras autonómica".

Así lo ha expresado el consejero autonómico durante la inauguración de las segundas jornadas técnicas que se celebran entre este jueves y viernes en Zaragoza, bajo el lema 'Retos de gestión de una red de carreteras madura' y en las que participan 250 profesionales de toda España que van a analizar, entre otros asuntos, la viabilidad actual de las colaboraciones público-privadas en el ámbito viario, así como los escenarios legales, económicos y fiscales adecuados para facilitar su puesta en marcha.

Todo ello en el marco de la implementación del Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón, el gran protagonista del debate, cuya ejecución va "a sacar a Aragón del furgón de cola de las carreteras autonómicas del país", ha indicado Octavio López, gracias a una inversión en obras de 630 millones de euros que darán paso a un modelo concesional para su perfecto mantenimiento durante 25 años por parte de las empresas concesionarias, cuya inversión pública en ese periodo alcanzará los 2.600 millones de euros.

Datos, todos ellos, que "revelan que este Gobierno de Aragón presidido por Jorge Azcón cumple y que la apuesta por la colaboración público-privada para emprender grandes proyectos de interés general es la fórmula acertada", ha añadido López.

Ha recordado que "hoy nos encontramos en plena ejecución del citado Plan Extraordinario de Carreteras que está renovando por completo 1.760 kilómetros en las 51 carreteras más transitadas de la red, a lo que se añade la construcción de seis nuevas variantes a través de un proceso concesional que está siendo estudiado por otras comunidades autónomas para su futura implantación, lo que habla muy bien de lo que ya estamos haciendo en la nuestra".

PEC: REALIZADA YA EL 50% DE LA OBRA

Durante su intervención, Octavio López ha destacado que, justo en el ecuador del plazo de 30 meses que las empresas concesionarias tienen para finalizar las obras del Plan Extraordinario de Carreteras, el 50% ya está ejecutado.

"Por tanto, todo marcha según lo previsto y ya son muchos los municipios y comarcas que pueden disfrutar de carreteras renovadas, más seguras y más confortables", ha sentenciado.