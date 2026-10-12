La Ofrenda de Flores continúa tras pasar 385.000 personas por la plaza del Pilar hasta media tarde

Miles de personas acuden a la Ofrenda floral a la Virgen del Pilar. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar de Zaragoza continúa tras haber pasado, desde las 6.30 hasta las 18.10 horas de este lunes, 12 de octubre, 385.000 personas por la plaza del Pilar.

La gerente de Zaragoza Cultural, María Gudiol, ha informado de que han llegado a la plaza del Pilar un total de 548 grupos, que suman, junto con los individuales, 57.000 oferentes, que ya han depositado sus ramos bajo el manto de la Virgen del Pilar.

En estos momentos, solo el acceso 1 y 2 llevan entre 15 y 20 minutos de retraso. El resto, los accesos 3 y 4, van puntualmente. El Ayuntamiento trabaja para terminar la Ofrenda antes de la medianoche.

La imagen de la Virgen del Pilar se encuentra sobre una estructura metálica a la que ha sido subida este domingo, 11 de octubre, sobre la que el personal municipal está depositando los ramos y composiciones florales que les entregan los oferentes, hasta sumar al final de la jornada siete millones de flores, con la Cruz de Lorena, de claveles rojos, sobre el manto blanco de la Virgen.

El desfile ha comenzado a las 6.30 horas de este jueves con los grupos de la Policía Local de Zaragoza y el Ayuntamiento de Almochuel y en poco tiempo los oferentes, individuales y en grupos del ayuntamientos, asociaciones y todo tipo de instituciones y entidades, han ocupado las calles del centro de la capital aragonesa, desde el Paseo de la Independencia hasta la plaza del Pilar, pasando por la calle Coso y la calle Alfonso.

Además, la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra) regresa a Zaragoza durante la jornada de la Ofrenda de Flores para crear una gran alfombra floral inspirada en el Año Santo Jacobeo 2027.

La intervención, que ocupa una superficie de 70 metros cuadrados, estará realizada exclusivamente con flores y materiales naturales. Para llevarla a cabo, 24 alfombristas han estado trabajando durante la madrugada del 12 de octubre, dando forma a una composición que se puede contemplarse en uno de los espacios más emblemáticos de las Fiestas del Pilar.