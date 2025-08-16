El operativo de '#INFOAR' del Gobierno de Aragón mantiene su lucha contra el fuego en los montes de La Uña (León) - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los medios del operativo '#INFOAR' del Gobierno de Aragón desplazados a León, desde el pasado 14 de agosto, continúan trabajando hoy en las labores de extinción del incendio forestal de La Uña, en el municipio de Acebedo, dentro de la comarca de Riaño.

El operativo desplazado trabaja en evitar que el '#IFLaUña' alcance el Parque Nacional de Picos de Europa. Las labores se centran en trabajos de contención de flancos hacia cabeza, con herramienta manual y fuego técnico --quemas controladas-- con el objetivo de lograr perimetrar el incendio que, en este caso, se encuentra en una zona de difícil acceso.

Desde la mañana de este sábado, parte del operativo ha sido desplazado para trabajar en las labores de extinción del '#IFBarniedodelaReina' --dos autobombas, un APN y dos integrantes de las cuadrillas terrestres--. Trabajan junto a un helicóptero del Gobierno vasco y un Foca.

Destaca el esfuerzo y compromiso de los 32 componentes del equipo '#INFOAR' desplazados a León que siguen luchando contra el fuego desde el amanecer hasta el ocaso.