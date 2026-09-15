La oposición parlamentaria reclama la comparecencia del director general de Interior y rechaza "el ninguneo" de Azcón

Archivo - El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PSOE y CHA, y las agrupaciones de Aragón-Teruel Existe e IU, que conforman la oposición en las Cortes de Aragón, han reclamado este martes la comparecencia en Comisión del director general de Interior y Emergencias del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Clavero, rechazando "el ninguneo" del presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón, a este respecto. Han avanzado que trasladarán una queja a la Junta de Portavoces este miércoles.

En rueda de prensa, el diputado del PSOE Óscar Galeano ha criticado "la reiterada negativa" de la mayoría PP-Vox, este lunes en la Mesa de la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública a la solicitud de comparecencia de Clavero, solicitada por el conjunto de la oposición.

"Es un asunto absolutamente prioritario, de actualidad, que obedece al trágico verano que hemos sufrido" en Aragón, ha dicho Galeano en alusión a los incendios forestales.

Esta negativa "se viene repitiendo constantemente no solamente en esta Comisión, sino también en otras", ha continuado el parlamentario socialista, lamentando que "comparece quien Azcón quiere y no comparece quien la oposición consideramos que debe comparecer".

Desde CHA, la diputada Verónica Villagrasa ha indicado que "esta tendencia se está extendiendo a todas las Comisiones", de forma que la labor de la oposición "se está viendo entorpecida por el rodillo de PP y Vox", frente a lo que ha aseverado que las Cortes "han de ser signo de la pluralidad del arco político".

"Hay otros dos partidos que son mayoría, pero eso no quita para que las intenciones que tengamos desde la oposición se puedan escuchar sin limitar tampoco lo que propongan los partidos del Gobierno", ha añadido Villagrasa.

"DERIVA AUTORITARIA"

Por su parte, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha alertado contra "la voluntad de obstaculizar y tergiversar la función de control del Ejecutivo", en alusión a "muchas acciones" en este sentido por parte de PP y Vox, como "limitar o bloquear las comparecencias más polémicas", que "no se admiten" y, al contrario, "se hacen comparecencias que son para rellenar las Comisiones".

Guitarte ha insistido en que el control al Gobierno es "constitucional y estatutariamente una de las funciones prioritarias de este Parlamento". "Bloquear que se hable de incendios, cuando hemos tenido un verano que prácticamente se ha quemado 15 veces lo que se quemaba antes en un solo verano, cuando Aragón ha estado ardiendo, nos parece absolutamente irreal respecto a lo que son las preocupaciones de los aragoneses", ha anotado.

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha llamado la atención sobre esta "deriva autoritaria" mediante la que el Parlamento "se convierte en un espacio más de propaganda del Gobierno de Aragón" y "se coarta la voluntad legítima de los grupos político" al tiempo que "se limita el pluralismo político", del que hace gala, ha dicho, la presidenta de la cámara, María Navarro.

"Es preocupante, no solo porque a los grupos se nos coarta esa actividad política legítima, sino que también se hurta a la ciudadanía el debate sobre asuntos de interés que son de actualidad y preocupan a la gente".