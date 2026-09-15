El PP responde a la oposición que el lunes próximo comparecerá la directora de Gestión Forestal en las Cortes

Archivo - La diputada del PP Lorena Tabanera. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Ana Oliván, comparecerá el lunes de la semana próxima, 21 de septiembre, en Comisión de las Cortes de Aragón, ha avanzado este martes la portavoz de Hacienda e Interior del PP en las Cortes de Aragón, Lorena Tabanera, respondiendo así a los grupos de la oposición, quienes antes han criticado que la Mesa de la Comisión de Hacienda haya rechazado la solicitud de comparecencia del director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero.

En rueda de prensa, Tabanera ha realzado "la impecable labor realizada por los técnicos en la gestión de los incendios forestales este verano", recalcando que no se deben "sembrar dudas" al respecto, tampoco "que se utilice políticamente al director general de Interior y Emergencias".

Ha dejado claro que el Gobierno de Aragón y su grupo respetan "profundamente" la labor de control del Ejecutivo por parte de la oposición y que el Gobierno "está siendo absolutamente transparente en relación con los incendios".

La diputada del PP ha recordado que el presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón, compareció a petición propia ante el Pleno de las Cortes, la semana pasada, para hablar sobre el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) y que el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, también respondió a las preguntas de la oposición.

"¿Dónde están la ocultación y el rodillo que denuncia la oposición?", ha preguntado Tabanera, quien por otra parte ha defendido que Clavero no ha comparecido todavía porque la campaña de prevención de incendios forestales concluirá el 15 de octubre, de manera que "lo más coherente" es que comparezca el 26 de octubre.

"En todo caso, hoy mismo se ha registrado una solicitud de comparecencia del director general a petición del consejero al objeto de que informe sobre las situaciones de emergencia producidas durante el verano de 2026", ha zanjado.

En otro orden de cosas, ha comentado que este lunes han comparecido los directores generales de Tributos, Francisco Pozuelo, y de Función Pública, Antonio Villacampa, y no un solo director general, como es habitual, porque en las próximas semanas se llevarán a cabo en la Comisión de Hacienda las comparecencias para presentar el proyecto de ley de presupuestos.

"Es normal que exista disparidad de opiniones entre los grupos sobre la fijación de orden del día, tanto en el Pleno como en las Comisiones", ha continuado la diputada del PP "y, cuando esto ocurre, está previsto un sistema de votación para dirimir la cuestión, votación que no fue solicitada por ninguno de los grupos" de la oposición.