La oposición reclama mantener la UAPO y pide consenso a ZEC ante una reforma de la Policía Local

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado tres mociones en las que, de forma sintética, los grupos de la oposición, PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA, piden mantener la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía Local y que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC), que ha votado en contra de todas, llegue a un consenso ante un reforma de este cuerpo policial.

La moción de Cs es la única que ha contado con la abstención de CHA y solicita que el Gobierno de la ciudad tome las medidas necesarias para mantener la UAPO con las funciones y atribuciones que hasta el momento ha venido realizando.

La del PP tiene varios apartados y además de rechazar los cambios en la UAPO insta a mantener el modelo existente durante lo que resta de corporación; y se rechaza cualquier reestructuración interna de la Policía Local de Zaragoza que no cuente con un respaldo político y sindical mayoritario.

La moción del PSOE recoge el rechazo "expreso" de la disolución de la UAPO acordada por el Gobierno de Zaragoza el día 17 de octubre de 2018; insta a los grupos a manifestar su compromiso para revertir el citado acuerdo y comprometer que cualquier cambio de modelo policial se acometa desde la búsqueda del acuerdo y el consenso.

Otro apartado de la moción socialista emplaza al Gobierno de Zaragoza a solucionar de forma inmediata las necesidades de vestuario de la UAPO, "garantizando el cumplimiento de las condiciones de dignidad y seguridad de cada uno de los componentes de la citada unidad".

"LA POLICÍA NO LES GUSTA"

El concejal del grupo municipal del PP, José Ignacio Senao, ha criticado que se acometa la reforma sin los informes preceptivos y ha pedido que a los agentes se les provea del uniforme y material necesario para trabajar "con dignidad".

Les ha afeado a ZEC que "no les gusta la policía y buscan excusas en directivas europeas inexistentes", ha dicho, para dejar claro que se tiene que buscar el consenso entre sindicatos y grupos políticos.

"Pretenden que la UAPO sea una policía correturnos y hagan de mandaderas de ustedes" ha criticado en referencia a la creación de la Unidad de Refuerzo Flexible.

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Carlos Pérez Anadón, ha tirado de ironía para describir varios episodios de la agenda política del alcalde en los que ha precisado del servicio de la Policía Local.

Pérez Anadón ha recordado que la UAPO se aprobó con consenso y por unanimidad en 2006. Ha reconocido que el equipo de gobierno tiene derecho a plantear reformas, pero será para mejorar el funcionamiento y con el mayor consenso posible porque no se puede cambiar el modelo cada cuatro años según quien gobierne. "¿Es este el Gran Orwell y estamos en la gran dictadura mundial?" se ha preguntado.

"Si de verdad se cree a la policía pare lo que está haciendo y convoque una reunión con técnicos a partir del lunes, sino con la posición de victimista acabará siendo la víctima, pero, la verdad, es que será el verdugo de la Policía Local", ha aseverado.

FRACASO

La concejal del grupo municipal de Chunta Aragonesista (CHA), Leticia Crespo, ha criticado el "profundo desconocimiento" de la Policía local y del colectivo y ha añadido: "lo peor de todo es que creo que no tiene ganas de aprender".

Ha pedido un acuerdo amplio sindical y con consenso político y le ha dicho a la concejal delegada de la Policía Local, Elena Giner, que pasará a la historia como "una de las peores responsables" de este cuerpo policial.

El concejal del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Alberto Casañal, ha tildado de "fracaso" la gestión de la labor de Giner, que ha comparado con la "efectividad y ejemplaridad" del trabajo de la UAPO.

Ha cuestionado el cambio de la vestimenta, que --ha estimado-- "es el único motivo" por el que se acomete la reforma, ya que se parece a la Policía Nacional porque también llevan botas, y le ha instado a que la deje como está y si hay cambios que sea para mejorarla.

COMPROMISO

Por su parte, la concejal delegada del cuerpo, Elena Giner, ha manifestado el fuerte compromiso con la Policía Local que se ha traducido en la "escucha de sus necesidades" y en elaborar un modelo de mayor implicación y proximidad con la ciudadanía y de resolución de conflictos.

Ha citado que se ha convocado oferta de empleo público con 17 plazas después de 10 años, se ha renovado la flota de vehículos "totalmente obsoleta" que ha tenido partidas de 50.000 euros hasta 2015 y en el último presupuesto más de un millón de euros. Hemos hecho más en tres años que otros en varias legislaturas".

Ha destacado que se ha llegado a consensos con los sindicatos y ha reiterado que la UAPO se integran en la Unidad de Refuerzo Flexible y con la misma plantilla --112 agentes-- y horario y se adecuará el uniforme con el mínimo coste posible. Ha puntualizado que el contexto de creación de la UAPO (en 2006) es distinto al actual motivo por el que se crea esa otra unidad.

También ha contado que tras el acuerdo del Gobierno se ha reunido con la UAPO que le trasladaron la preocupación de la protección y del uso de botas que, a su parecer, "abre otra ventana de oportunidad" en la comisión de vestuario. "No ha habido nunca un estudio técnico de prevención que garantice la protección por las prendas".

El portavoz del grupo municipal del PP, Jorge Azcón, ha pedido al alcalde, Pedro Santisteve, que cierre el debate porque "no es Giner la que hace o no, sino que es la mano de Santisteve la que mece la cuna de Giner" y le ha exigido que la UAPO vuelva ser lo que fue y que no se impida que entre en la Magdalena.