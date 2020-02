Organizaciones de agricultores aragonesas continúan movilizándose ante la falta de rentabilidad del sector

Publicado 18/02/2020 11:29:25 CET

ZARAGOZA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las principales organizaciones de agricultores aragonesas han acordado continuar movilizándose ante la falta de rentabilidad del sector. Este viernes concretarán el día, que en principio podría ser el 14 de marzo. Lo que sí que tienen claro es que será una tractorada en Zaragoza ciudad.

Esta protesta será la segunda movilización que, con el citado motivo, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ARAGA), la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) convocan en la capital aragonesa durante este 2020.

Representantes de las cuatro organizaciones mantuvieron este lunes en un encuentro para hablar de dar continuidad a las protestas en Aragón para reclamar rentabilidad para los agricultores. El sitio elegido para la siguiente movilización, que será una tractorada, fue Zaragoza ciudad, y la fecha probablemente sea el 14 de marzo, pero se confirmará en una nueva asamblea convocada para este viernes.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, ha explicado que, "en las últimas décadas", los agricultores están sufriendo "un estancamiento" en los precios en origen: "Estamos viendo como se encarecen los costes de producción y nos están pagando menos".

Además, ha señalado que se ha puesto encima de la mesa una nueva reforma de la Política Agraria Común que supondría una rebaja en su presupuesto del 14 por ciento respecto al periodo anterior. "Si no nos están pagando por lo que percibimos un precio justo la situación es insostenible", ha dicho Roche al recordar que la PAC es el instrumento que debería ayudar a compensar la situación de baja rentabilidad que padecen los agricultores a través de la renta.

Ha incidido en que la PAC es "una herramienta fundamental", pero "ante un escenario en el que se nos ha planteado reducir una media de un 14 por ciento el presupuesto para los próximos años, la única solución pasa por estabilizar los precios al productor".

En este punto, ha reconocido que no se puede poner un precio al producto, no es legal, pero sí trabajar con los eslabones de la cadena alimentaria para que cuando haya unos costes de producción elevados se distribuyan a lo largo de toda la cadena. "Lo que no podemos hacer es que cuando hay beneficios se los lleven los eslabones de después de los agricultores y cuando hay pérdidas repercutan solo en los agricultores. Lo que pedimos es dar rango de ley al concepto de precio justo en base a los costes de producción".

El secretario general de UPA Aragón ha reconocido que ya han iniciado las primeras reuniones con el Ministerio de Agricultura y con los distintos agentes de la cadena alimentaria para tratar de dar una solución a esta situación. No obstante, ha señalado que hasta que no vean avances suficientes van a continuar con las movilizaciones.

Estas protestas no sólo se están organizando en Aragón, los agricultores han empezado el año con un amplio calendarios de manifestaciones y concentraciones en el conjunto del país con el mismo objeto.