La Orquesta Sinfónica del CSMA estrena este sábado su temporada de grandes conciertos. - CSMA

ZARAGOZA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) abre su temporada de grandes conciertos este sábado con el programa 'Cielo Azul y Sombra Verde'.

El violinista Alejandro Bustamante interpretará a las 18.00 horas el 'Concierto para violín y orquesta nº1' de Max Bruch en el Auditorio Eduardo del Pueyo, donde también se tocará la 'Sinfonía nº 2' de Johannes Brahms.

Bajo la batuta de Carlos Ocaña, la Orquesta Sinfónica del CSMA dedica este primer concierto a dos de los máximos defensores del Romanticismo musical alemán fieles al equilibrio formal y la belleza nostálgica del romanticismo a través del lirismo tradicional y la estructura clásica.

Bustamante, egresado del CSMA desde 2007, recibirá también el Premio Son CSMA, galardón que otorga el Conservatorio Superior de Música de Aragón en reconocimiento a artistas solistas, creadores o profesores instrumentistas relevantes, que comenzaron sus carreras en esta institución y hoy son nombres conocidos que se distinguen en la profesión y regresan participando con sus agrupaciones sinfónicas más emblemáticas.

UN TRABAJO DE ALTO NIVEL

La Orquesta Sinfónica del CSMA ha acompañado desde su creación a solistas de prestigio internacional como Hervé Joulain, Nicolás Chumachenco, Asier Polo, Josep Colom, Wenzel Fucks, o 'Trio VibrArt', y ha sido dirigida por directores como Sir Neville Marriner. Sus principales directores invitados de esta temporada 26/27 son Andrés Salado y Carlos Ocaña.

La actitud de trabajo de sus profesores especialistas expertos y sus jóvenes estudiantes aúna la máxima exigencia docente al lado de actuaciones y programas muy atractivos ante una sociedad donde se hace público un trabajo artístico de alto nivel, contrastado en ciclos y festivales profesionales.

LA CARRERA MUSICAL DE ALEJANDRO BUSTAMANTE

La carrera musical de Alejandro BustamanteNacido en Madrid en 1986, Alejandro Bustamante recibió una sólida formación que comenzó en su ciudad natal y perfeccionó en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y en los centros internacionales de Friburgo, Berlín (Alemania) e Indiana (Estados Unidos.

Como solista, Bustamante ha tocado con orquestas como la Orquesta Sinfónica de RTVE, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Brandemburgo (Alemania), la Orquesta Sinfónica de Xalapa (México) o la Sinfónica de la Provincia de Chaco (Argentina).

Fue el ganador del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España en las modalidades de Música de Cámara e Instrumentos de Arco, así como Premio Revelación Artística de los Premios Cultura Viva 2015. Además, ha grabado para los sellos IBS Classical, Columna Música y PlayClassics, y ha ofrecido conciertos en España, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Suiza, EE.UU., México, Argentina, Brasil, Chile o en salas tan prestigiosas como el Carnegie Hall de Nueva York.

Su capacidad de conectar emocionalmente con el público y la honestidad e integridad de sus interpretaciones han hecho de Alejandro Bustamante uno de los violinistas más valorados de su generación. Actualmente, compagina su actividad concertística con una intensa labor pedagógica como catedrático de violín en el Conservatorio Superior 'Manuel Castillo' de Sevilla.