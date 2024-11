La Orquesta Sinfónica del CSMA visita Teruel por primera vez junto a la violinista Alicia Rando

TERUEL 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) visitará la ciudad de Teruel este domingo, a las 17.00 horas, para presentar a la violinista turolense Alicia Rando, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Rando comenzó a estudiar violín con tan sólo cinco años con la profesora María Popa, graduándose con honores en el Conservatorio Profesional de Música de Teruel, y desde los 8 años desarrolló su aprendizaje con los profesores Sergey en Madrid y Kirill Troussov en Múnich.

Egresada CSMA 2015, terminó su licenciatura en Música en el Fatkulin Conservatorio de Música de Aragón, finalizando sus estudios en la Manhattan School of Music de Nueva York, con Peter Winograd y Patinka Kopec.

Agregada de asuntos culturales del Organismo Internacional de Juventud ante las Naciones Unidas, Rando es hoy Artista en Residencia de las International Academy for Art and Cultural Studies (IAA) y profesora de la Bronx School for Music de Nueva York.

El concierto se iniciará con la famosa obertura Las Hébridas compuesta por Felix Mendelssohn, y continuará con el Concierto para violín en mi menor, la última obra concertante de Mendelssohn considerada una de las piezas más queridas e interpretadas por los violinistas.

Rando se enfrentará a uno de los conciertos más valorados e interpretado por todos los grandes violinistas. Cerrará este concierto la Sinfonía n.º 9 'Del nuevo mundo' de Dvorák, una de las obras más emblemáticas y populares de todo el repertorio sinfónico.

Compuesta en 1893, durante la estancia de Dvorák en Nueva York como director del Conservatorio, esta sinfonía refleja las profundas impresiones que experimentó el compositor al explorar el "nuevo mundo".

PATRIMONIO ARTÍSTICO

El Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA), centro de referencia en España de la educación musical superior, trabaja en conectividad dual con el ámbito académico superior universitario y con el sector musical y cultural aragonés, para transformarse en una institución promotora de la creatividad, del patrimonio artístico, la investigación, y el intercambio cultural que se espera de las instituciones pertenecientes a los sistemas de educación superiores europeos.

Se van cumpliendo así los pequeños hitos ya anunciados la temporada pasada por este centro superior, que busca con este primer concierto iniciar una estrecha colaboración con la capital turolense que permita acercar los títulos y coproducciones artísticas de alto nivel de la temporada de conciertos CSMA al Auditorio Torre del Salvador de Teruel.La entrada es libre hasta completar el aforo.