Pablo Casado da "todo" su apoyo a Luis María Beamonte para conseguir que el PP gane las elecciones de Aragón en 2019

Actualizado 28/08/2018 16:14:05 CET

TARAZONA (ZARAGOZA), 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, tiene "todo el apoyo" del PP nacional para ganar las elecciones autonómicas de 2019 y volver al Gobierno aragonés, ha proclamado este miércoles el presidente nacional de este partido, Pablo Casado, quien ha visitado la ciudad zaragozana de Tarazona, de la que Beamonte es alcalde y que estos días celebra sus fiestas patronales en honor a San Atilano.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pablo Casado ha dejado claro que Beamonte tiene "el respaldo" de la dirección nacional del PP y ha comentado que el PP aragonés "funciona" tanto en el ámbito autonómico, como en el provincial, mencionando la labor de Beamonte al frente de la Diputación de Zaragoza durante la legislatura pasada, así como los ayuntamientos donde gobiernan.

Para las próximas elecciones autonómicas y municipales, Casado quiere que el PP gobierne donde ganó las anteriores elecciones, poniendo el ejemplo de la ciudad de Zaragoza, donde "se juntaron los perdedores para echar al PP", así como recuperar el Gobierno autonómico, donde también "se unieron los perdedores".

A juicio de Casado, los "perdedores han empobrecido Aragón". Ha aludido así a los barracones escolares y el hecho de que no mejoren, según sus datos, los servicios públicos e infraestructuras pese a tener más presupuesto que en la legislatura anterior.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICAS

Casado se ha quejado de que el PSOE haya culpado al PP de la situación de la financiación autonómica, recordando que se aprobó en 2009, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

"¿Ahora qué van a hacer, por qué no llaman a Sánchez?", ha preguntado, en alusión a los presidentes socialistas de Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares, exigiéndoles que no culpen al PP de que no mejore la financiación y exigiendo al presidente aragonés, Javier Lambán, que gobierne para todos los aragoneses.

"Aragón es fundamental" porque es "un contrapunto al desafío independentista", ha continuado Casado, quien ha dejado claro que "queremos un buen Gobierno" regional para que "esto cambien cuanto antes", defendiendo el programa del PP aragonés, "ambicioso, ilusionante y que tiene muy claro lo que los aragoneses necesitan".