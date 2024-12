El Pablo Serrano inaugura 'Erial', un trabajo de creación y producción artística de Edu Comelles

ZARAGOZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Pablo Serrano inaugura este miércoles, 18 de diciembre, la exposición 'Erial', del artista Edu Comelles, que presentó su proyecto a la segunda Convocatoria de Creación y Producción Artística 'Pablo Serrano - Juana Francés', en 2023.

La muestra, producida por el Gobierno de Aragón con el patrocinio de The Modern Cultural, se podrá visitar hasta el 23 de febrero de 2025 en la Sala 94 del museo.

De este modo, el proyecto que se presente a la convocatoria de creación artística que sea merecedor de obtenerla, pero que no pueda al tener que elegir solo a un ganador, se ve beneficiado de esta oportunidad por la que The Modern Cultural asume el compromiso de financiar, con las mismas condiciones económicas que el ganador de la convocatoria, el proyecto que se seleccione. En este caso, el proyecto que se beneficia de esta oportunidad es 'Erial' de Edu Comelles, que ha sido dotado con 5.000 euros para la investigación y producción artística, que ha asumido The Modern Cultural.

En la presentación de la muestra, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha recordado que el Gobierno autonómico está realizando un esfuerzo por promover el arte contemporáneo aragonés, no solo a través del proyecto 'Aragón y las artes', sino también con la actividad del museo Pablo Serrano y el impulso a las vanguardias artísticas aragonesas y con el apoyo a los creadores de la comunidad.

Esta exposición reivindica esas vanguardias con una experiencia cultural sonora "que nos sumerge en otra de las líneas de trabajo más importantes para el arte contemporáneo aragonés: el arte y la naturaleza", ha señalado Olloqui.

El director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, ha remarcado que la muestra surge de "una convocatoria nacional que solo se puede adjudicar a un proyecto", pero la propuesta de Edu Comelles resultó de interés y se ha visto beneficiada del apoyo de la empresa que lidera Ana Revilla.

Por su parte, la representante de The Modern Cultural ha estimado que lo más interesante y fructífero de estas colaboraciones es "el proceso creativo que vives, que se hace desde el respeto al creador y de la mano con la institución pública para poder crecer". "Es un compromiso no solo empresarial, sino social, y el proyecto de Edu Comelles era necesario desarrollarlo", ha valorado.

RECONOCER EL PAISAJE

El artista Edu Comelles ha agradecido al museo Pablo Serrano que reivindique la labor de los trabajadores culturales y ha explicado, sobre su trabajo, que 'Erial' es una obra que parte de los sonidos, "de un interés personal por unos paisajes que en mi vida he ido viendo a través de las autopistas y que siempre me han fascinado, lugares que olvidamos" y en los que, con este proyecto, "he tenido una excusa para pararme y reconocerlos desde una distancia más cercana".

Su obra remite a paisajes que pueden parecer "pobres y rectilíneos, pero que están llenos de vida, aunque a golpe de autopista es imposible verlo o escucharlos".

Ha captado los sonidos naturales para acercar al espectador a esos paisajes que se han visto afectados por la civilización, por la construcción de parques eólicos y plantas fotovoltaicas, "que ya forman parte de los mismos y que los transforman".

"En relación con lo periférico y lo geográfico --ha continuado Comelles--, tengo un especial interés en desarrollar esta propuesta en un contexto aragonés ya que fue en plenos Montes Universales turolenses donde inicié mi interés por el contexto rural como eje de mis procesos creativos", ha explicado.

Sin embargo, un erial no es un lugar inerte y vacío, al contrario, son muchos los materiales que lo forman y complejos los ecosistemas que lo pueblan. Es un paisaje mediado por el hombre, un paisaje afectado por nuestra acción en el mundo, donde lo natural permea invisible hasta que lo escuchamos.

LA EXPOSICIÓN

'Erial' es una instalación sonora multifocal formada por ocho elementos escultóricos diseñados para la escucha. Seis de ellos son estructuras que esconden altavoces a baja altura y actúan como mobiliario para una escucha más cómoda y estática. Los dos últimos elementos, a modo de estandartes, sostienen también altavoces y se adaptan a la arquitectura del espacio expositivo, elevando el sonido.

"El montaje expositivo responde a necesidades técnicas de sonido", ha detallado Comelles, al explicar que recurre a la idea del banco porque es un elemento que encontraba de forma recurrente en los pueblos que ha visitado, donde se reúnen los vecinos, y "me gustaba la idea de sentar al visitante en la exposición y que escuche".

El conjunto modular de altavoces de dimensiones variables forma un paisaje sonoro creado a partir de sonidos y grabaciones de campo vinculadas a distintos espacios geográficos de las provincias de Teruel y Zaragoza.

Se han realizado grabaciones de campo en paisajes naturales, eriales, paisajes inertes, parques y plantas de producción de energías renovables y distintos contextos geográficos en Sarrión, Mosqueruela, Alfambra, Sierra Palomera, Guadalaviar, Calamocha, Monforte de Moyuela, Rudilla, Herrera de Navarros y, finalmente, Aguilón, Muel y Gallur. A nivel sonoro, la obra es generativa y está en constante cambio y transformación, ello implica que cada vez que nos adentremos en ella, ésta responderá de formas distintas.

Tomando como punto de partida el erial cómo espacio simbólico, esta obra presenta un paisaje sonoro multicanal creado a partir de infinidad de registros sonoros en distintos paisajes en convivencia con la intervención tecnológica, el erial y el abandono de los usos tradicionales de lo rural.

El conjunto es una metáfora, física, sonora y musical de la forma en cómo deshabitamos y transformamos yermos, estepas y dehesas y cómo estos paisajes extensivos definen una cultura y sus formas de hacer a veces alejadas de tan singulares paisajes dominados por rectilíneos horizontes y suaves curvas.

'Erial' es una interrogación sobre el paisaje, sobre el impacto de nuestra acción en él y la forma en como a pesar de las circunstancias percibimos lo bello en él.

La instalación sonora se completa con fotografías de los paisajes y maquetas preparatorias, así como un código QR permite al visitante recorrer la muestra de forma guiada por el autor, a través del móvil. Asimismo, se editará un catálogo que será un disco de vinilo de edición limitada.

EDU COMELLES

Edu Comelles vive y trabaja en Valencia; es artista, músico y gestor cultural. Su trabajo aúna el arte sonoro, la producción musical y el diseño de sonido en distintos ámbitos de la cultura.

Trabaja, sobre todo, en contextos periféricos, rurales y alejados de los habituales espacios del arte y la cultura. Algunas de sus obras forman parte de colecciones como DKV Arteria y los fondos de Arte Contemporáneo de la Generalitat Valenciana.

Su obra artística se ha podido disfrutar en el MNCARS / Reina Sofía de Madrid, LABoral de Gijón, Museo de Arte Abstracto de Cuenca, Tabakalera (Donostia), Espai Rambleta, el CCCC en Valencia; Etopia (Zaragoza), CAAM (Gran Canaria) o el CCCB, Caixaforum y Arts Santa Mónica en Barcelona, su ciudad natal.

Es investigador independiente de L'ETNO Museu Etnogràfic de València, en la creación del primer archivo de paisajes sonoros valencianos.

Esta labor se combina con el desarrollo de soluciones expositivas para el sonido en el contexto museístico llevándole a participar en distintas muestras temporales de este museo.

En 2017 gana la Beca Leonardo/BBVA. Ha sido también galardonado con premios y becas como Buit Blanc (Alacant), Emergents, Labore (Euskadi), Laboral / Lo Pati, o la beca Pépinières Européennes; además de haber sido seleccionado en certámenes como Naturalizarte o la Biennal de Mislata en Valencia, entre muchas otras.