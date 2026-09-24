El Pablo Serrano rescata el universo literario y artístico de Antonio Fernández Molina a través de su archivo

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; la hija del artista, Elena Fernández Echevarría; la comisaria de la muestra, Chus Tudelilla, y el director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, durante la presentación de la exposición - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IAACC Pablo Serrano abre este jueves, 24 de septiembre, la exposición 'Gabinete. Archivo Antonio Fernández Molina', una muestra que recupera el universo creativo del escritor y artista Antonio Fernández Molina (1927-2005) a través de su producción literaria, pictórica y, especialmente, de la documentación conservada en su archivo. Comisariada por Chus Tudelilla, podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027.

La exposición reúne una selección de su obra pictórica y documentos procedentes del Archivo Antonio Fernández Molina, la Biblioteca de Humanidades María Moliner de la Universidad de Zaragoza y los fondos del propio IAACC. Correspondencia, revistas literarias, ediciones originales, catálogos y otras publicaciones permiten acercarse a una trayectoria que abarcó la poesía, novela, relato, ensayo, teatro y guiones cinematográficos.

En la presentación han participado el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; el director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón; la comisaria de la exposición, Chus Tudelilla; y la hija de Antonio Fernández Molina, Elena Fernández Echevarría.

El director general de Cultura ha destacado la relación que Fernández Molina estableció con Aragón, especialmente desde su traslado a Zaragoza en 1975. "Abrazó Zaragoza y Aragón", ha señalado Olloqui, al remarcar la importancia que tuvo la cultura aragonesa en su trayectoria y en sus relaciones con otros creadores.

Junto a la dimensión literaria, la muestra permite aproximarse a su producción plástica, caracterizada por un universo imaginativo poblado de personajes fantásticos y símbolos recurrentes. Olloqui ha destacado especialmente los peces, una figura icónica en sus obras, y ha definido su lenguaje como un mundo de carácter "onírico", aunque marcado por una visión festiva y vital.

La familia de Fernández Molina ha colaborado con la exposición y ha donado algunas obras al museo. Julio Ramón, ha agradecido esta aportación y la apertura del archivo familiar, que permite mostrar documentos y relaciones que hasta ahora permanecían vinculados al ámbito privado.

CUATRO ETAPAS

La exposición se estructura en cuatro secciones que permiten recorrer diferentes momentos de la trayectoria del autor. La primera está dedicada a la Generación del 51, etapa en la que Fernández Molina fundó y dirigió en 1951 la revista 'Doña Endrina', además de colaborar con otras publicaciones como 'Arcilla y Pájaro' o 'Deucalión'.

Desde estas revistas estableció contacto con escritores y poetas de diferentes puntos de España, construyendo una red intelectual que se convirtió en una parte esencial de su trayectoria. El segundo ámbito se centra precisamente en su relación personal y literaria con Miguel Labordeta, uno de los vínculos más destacados de la exposición.

La tercera sección aborda su etapa en 'Papeles de Son Armadans', revista de la que Camilo José Cela le nombró secretario en 1964. El último espacio, 'A. F. Molina en Zaragoza', recoge la actividad que desarrolló desde su llegada a la ciudad en 1975 como escritor, crítico y creador plástico.

La correspondencia constituye uno de los principales elementos de la muestra. El archivo conserva más de un millar de cartas intercambiadas con escritores y artistas, entre ellos Vicente Aleixandre, Juan Eduardo Cirlot, Ángel Crespo, Gloria Fuertes, Mathias Goeritz, Alejandra Pizarnik y María Zambrano.

Las cartas permiten conocer las relaciones entre los creadores y acercarse al contexto cultural de la posguerra, desde las dificultades para publicar hasta los proyectos y colaboraciones que articulaban la vida literaria. Una selección de estos documentos ha sido revisada por Tudelilla para la exposición y para el libro 'Llegan cartas', publicado por Pregunta.

Julio Ramón ha subrayado precisamente el valor de mostrar ese contexto. "No es una exposición de cuadros, no es una exposición de obra plástica, sino que es una exposición de documentos, de relaciones y de entramados que se generan", ha explicado.

DEL POETA AL PINTOR

La exposición también muestra la evolución de Fernández Molina desde la literatura hacia la creación plástica. Su hija, Elena Fernández Echevarría, ha explicado que "su padre se consideraba inicialmente el poeta labrador, porque cuando era joven siempre estaba leyendo y escribiendo en las eras del pueblo". Después comenzó a hacer dibujos para las revistas y "siempre pensó que todo era arte, que las distintas artes convergen", pasando a ser "el poeta pintor" que veía en el arte "un juego, una fiesta".

La comisaria de la muestra, Chus Tudelilla, ha agradecido a Elena Fernández hacerse cargo del legado de su padre y ha coincido en explicar que su trayectoria en el arte comenzó "creando una poesía, una escritura lejos de lo oficial", para pasar después a dirigir su propia revista, 'Doña Endrina', e iniciar, a partir de los años 50, contactos con todos los poetas y escritores de la época en España.

Fernández Molina estuvo influido por diferentes vanguardias de su época y abrazó el postismo, según ha explicado la propia Fernández, corriente que concebía el arte desde una perspectiva lúdica. Esa influencia se refleja en una obra caracterizada por la imaginación y la presencia de elementos que reaparecen en diferentes etapas.

La muestra plantea de esta forma sus distintas facetas como parte de un mismo proceso creativo, combinando las publicaciones y cartas con dibujos y obras pictóricas. El resultado permite observar cómo la actividad literaria y artística de Fernández Molina evolucionó de manera paralela.

Para Julio Ramón, precisamente, los vínculos entre artistas e intelectuales ayudan a comprender cómo se desarrolla una obra y forman parte del "caldo de cultivo de la creación". El archivo permite reconstruir esas conexiones y situar a Fernández Molina dentro del panorama cultural de la España de la segunda mitad del siglo XX.

'Gabinete. Archivo Antonio Fernández Molina' podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027 en el IAACC Pablo Serrano y contará con visitas con la comisaria y otras actividades vinculadas al archivo y a la presentación de 'Llegan cartas'. La exposición recupera así no solo las obras de Fernández Molina, sino también las cartas, revistas y relaciones que acompañaron su trayectoria y contribuyeron a construir su particular universo creativo.