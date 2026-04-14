Paco Salcedo (Microsoft): "Aragón y España están en la 'pole position' en la revolución de la IA"

El presidente de Microsoft España, Paco Salcedo, en 'The Wave' 2026. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Microsoft España, Paco Salcedo, ha situado a Aragón y a España en la 'pole position' en la revolución de la IA y ha precisado que el uso de esta tecnología en el conjunto del país se sitúa en el entorno del 40%, el sexto en el mundo y por encima de la media europea del 22% y de la mundial del 16%.

Salcedo ha intervenido este martes en una ponencia en 'The Wave' 2026, que se celebra en el Palacio de Congresos de Zaragoza hasta el 16 de abril, para hablar de la evolución de la IA desde una tecnología disruptiva hasta convertirse en un pilar de crecimiento sostenible y ético.

"Estamos en un cambio acelerado, que la IA ha evolucionado mucho y sigue evolucionando, incluso si pensamos en lo que era la IA generativa, cuando toda esta gran revolución empezó y lo que es hoy y el mundo de agentes, esto sigue acelerando, acelerando y acelerando", ha observado Salcedo, para añadir que la IA hace "mucho más potente" la "revolución informática" vivida en los últimos años porque "se hace transparente al usuario".

Se ha referido a la infraestuctura desplegada por Microsoft en España: "Ya tenemos una región operativa y otra anunciada, que es Aragón, y las dos son prioritarias en la compañía y son lo que llamamos 'Hero Regions', donde vamos a tener todos los servicios de Microsoft".

"Todas nuestras regiones tienen tres zonas de disponibilidad, varios centros de datos y van creciendo para satisfacer la demanda", ha explicado el presidente de Microsoft España, para destacar que el español será uno de los pocos países de Europa que contará con dos regiones.

Ha recordado que en Aragón se situará 'Spain North', que contempla una inversión que ronda los 8.000 millones de euros. Ha confiado en comenzar las obras en los equipamientos en la comunidad autónoma a lo largo de este año 2026. "No hay excusa", ha recalcado.

Además, tanto en Aragón como en España "nos hemos comprometido a formar a todos los colectivos en IA y a que esto sea inclusivo, que nadie se quede atrás", ha comentado Salcedo en referencia a Microsoft Elevate, "con el que hemos formado a más de un millón de personas en IA, aunque este año doblamos la apuesta", gracias a iniciativas como la impulsada con el Ayuntamiento de Zaragoza para acercar la IA gratuitamente a los ciudadanos.

Por otro lado, ha cifrado en casi 300 los 'partners' en Aragón: "Os pueden ayudar a adoptar la IA y a ellos siguen creciendo a gran velocidad. Por cada tres dólares que hace Microsoft, nuestros 'partners' hacen casi ocho y si además crean propiedad intelectual, más de diez. Así que utilicemos el tejido de 'partners', que es rico en Aragón, para acelerar".

LA "OLA" DE LA IA AGÉNTICA

Estamos en la ola de la IA agéntica y "nadie tiene dudas de que los agentes de IA representan un salto fundamental en la competitividad de las organizaciones y todos los directivos, todos los consejos de administración también empujando a los CEO y pensando en desplegar agentes en los próximos meses, si no lo están haciendo ya", ha explicado Paco Salcedo.

En este punto, se ha referido al lanzamiento por parte de Microsoft de Cowork, dirigido a automatizar y escalar el ecosistema de Copilot --asistente de IA--, que es capaz de gestionar desde tareas puntuales hasta flujos de trabajo repetitivos, como la revisión mensual del presupuesto.

"Yo digo a mi agente de cowork lo que quiero hacer y él va a combinar el correo, todo el Office y mi entorno de trabajo, es decir, entiende quién soy yo y cómo trabajo para ponerse a trabajar en lo que yo le pida", ha comentado.

AMENAZA Y OPORTUNIDAD

Otro de los puntos clave en la disertación de Paco Salcedo ha pasado por el uso responsable, basado en la confianza, la transparencia y la seguridad de la IA, lo que permite a las organizaciones innovar con impacto positivo, generar ventajas y reforzar la confianza de la sociedad.

Por ello, ha reconocido que la IA "representa una amenaza en seguridad si no se hacen las cosas bien, aparte de ser una gran oportunidad", de manera que ha insistido en "securizar los datos" y "preparar los servicios de ciberseguridad para que utilicen la IA para defendernos".