Pagaza pide el voto para Rivera (Cs) porque Sánchez no garantiza la igualdad de los españoles

Publicado 26/04/2019 12:50:04 CET

ZARAGOZA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Cs al Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, ha pedido este viernes en Zaragoza el voto para el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, en las elecciones generales de este domingo, 28 de abril, al advertir de que el actual presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, no garantiza la igualdad de los españoles ni de los distintos territorios del país.

Pagaza ha participado en un encuentro ciudadano en la carpa que ha instalado Cs en la plaza del Pilar, al que también han asistido el candidato de Cs a la Presidencia de Aragón, Daniel Pérez, el número 1 al Congreso por la provincia de Zaragoza, Rodrigo Gómez, y la candidata a la Alcaldía, Sara Fernández.

En declaraciones a los medios de comunicación, la candidata y hasta ahora europarlamentaria de UPyD ha asegurado estar "muy contenta" por la campaña que ha desarrollado Cs y la energía que desprenden sus candidaturas, dado que aúnan "lo mejor de la tradición del constitucionalismo, de lo que ha hecho el constitucionalismo en España, unir, hacer políticas de Estado y llegar a consensos y grandes pactos con gentes distintas".

"Sabemos que este es un momento de polarización, pero esperamos que pueda superarse porque España necesita ir desde lo que nos une, no desde los extremos, desde las políticas ciudadanas, no desde las políticas identitarias y lamento que Sánchez no represente lo que el socialismo históricamente ha sido", ha aseverado.

En su opinión, el proyecto que garantice que "los ciudadanos sean iguales, que sean libres, que los territorios sean iguales, que no haya ciudadanos de primera y de segunda ni territorios de primera y de segunda no lo representa ya el socialismo, lamentablemente no es así, ahora lo representa Cs", ha defendido Pagaza.

Ha rechazado tajante los "chantajes del PNV" y de los "secesionistas catalanes" y ha sostenido que en esta campaña "nos jugamos todas las políticas sectoriales, no perder comba en un mundo que se está transformando desde el punto de vista tecnológico, pero no nos jugamos solo eso, porque en 2017 estuvimos a punto de naufragar como país y nos jugamos apuntalarlo, darle el cimiento que necesita para que nadie nos lo pueda arrebatar y para eso no sirve Sánchez", ha reiterado.

Por su parte, Albert Rivera "ha intentado unir a gente que viene de tradiciones distintas para hacer eso, ese cauce sereno y que entiende que la Constitución del 78 es lo que nos ha traído aquí con el mayor periodo de paz y de prosperidad, más allá de lo que hemos tenido que aguantar con los antidemócratas durante bastantes décadas también". Pagaza ha elogiado también la "energía" y el "coraje" de Albert Rivera y de Inés Arrimadas y, por ello, ha pedido el voto para Cs en los comicios de este domingo.