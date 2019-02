PAR y Cs piden retirar la modificación de la custodia compartida y PP critica tramitarla por lectura única y urgencia

Publicado 20/02/2019 15:28:44 CET

El PP llama a la unidad de acción en el Derecho Civil Foral y solicita el apoyo para su propuesta de coordinador de parentalidad

Los grupos del Partido Aragonés (PAR) y Ciudadanos (Cs) en las Cortes autonómicas han pedido a las formaciones de izquierdas --PSOE, Podemos, CHA e IU--, que retiren del orden del día del pleno de este jueves del Parlamento la modificación legislativa que han planteado de forma conjunta para que la custodia compartida deje de ser preferente en la Comunidad, mientras que el PP ha criticado que tramitar esta modificación por lectura única y procedimiento de urgencia "no ayuda, no es una buena decisión".

Los tres grupos han ofrecido también una rueda de prensa conjunta en el Parlamento autonómico después de que el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, haya emitido un informe, solicitado por el PAR, sobre la reforma que proponen los grupos de izquierda, que concluye que la custodia compartida ha tenido un "buen funcionamiento" en sus ocho años de vigencia en la Comunidad y desaconseja la propuesta de reforma de PSOE, Podemos, CHA e IU.

En concreto, estos grupos plantean dejar de dar carácter preferente a la custodia compartida, según se recoge en el actual artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón, e introducen un nuevo criterio, que se suma a los que ya recoge la norma, para que el juez valore la dedicación de cada progenitor al cuidado de los hijos durante el periodo de convivencia.

La portavoz adjunta del PAR, María Herrero, ha explicado que la rueda de prensa ha sido conjunta ante la "gravedad" que supone esta modificación, tras un informe del Justicia de Aragón que "pone entre la espada y la pared" a las formaciones de izquierda, que, además han planteado su tramitación, "en el último momento de la legislatura, deprisa y corriendo, y no queriendo dar lugar a negociar enmiendas mediante una tramitación ordinaria".

Herrero les ha pedido que retiren esta modificación legislativa del orden del día del pleno o que, en caso de que no sea así, "no se plantee su tramitación por lectura única y procedimiento de urgencia".

Ha recordado que el PAR fue el impulsor de la custodia compartida, si bien su incorporación a la legislación aragonesa contó con el apoyo de 66 de los 67 diputados de las Cortes de Aragón. "Siempre y en todo momento nuestro motivo fue el bienestar del menor y así nos da la razón el propio Justicia", ha apuntado la parlamentaria.

Asimismo ha añadido que el Tribunal Supremo "ha sentado doctrina de la preferencia de la custodia compartida, si es lo mejor para el interés del menor" y el derecho internacional también "habla de que los niños y las niñas tienen derecho a seguir manteniendo una relaciones equilibradas y convivencia con sus dos progenitores, en caso de que tenga dos, que suele ser lo general".

SIN JUSTIFICACIÓN

La diputada del PAR ha sostenido que los partidos de izquierdas, "que se han empeñado en esta modificación de la ley para quitar la custodia compartida, no han dado ni una sola justificación de que sea por el interés del menor", que "es lo más importante y lo que los legisladores tenemos que preservar".

Mar Herrero ha esgrimido, igualmente, que hay casos en los que el juez no tiene que dar una custodia compartida, "y de hecho eso está previsto en la ley" aragonesa, que "es muy garantista".

Además, ha continuado diciendo Herrero que los datos reflejan que la custodia compartida no se da de forma autonómica, "ni impuesta" puesto que el 40 por ciento de las custodias son compartidas y el resto no lo son por lo que "el juez tiene las manos libre para decidir en cada caso lo que al menor mejor le convenga" y por eso "no vemos la necesidad de esta modificación".

Herrero ha remarcado que esta "no es una ley de derechas, ni de izquierdas" porque los matrimonios se separan, sean de derechas o izquierdas" y "los que se divorcian son los padres, no los hijos", que "tienen derecho a seguir conviviendo con sus dos progenitores", para abundar en que el interés superior del menor "está por encima de muchos otros" derechos.

Finalmente, ha rechazado que la Ponencia especial de seguimiento del Derecho Foral haya concluido que hay que eliminar la preferencia de la custodia compartida y ha precisado que de los 16 comparecientes que hubo en ella, "dos o tres pudieron apuntar hacia ahí, pero en absoluto es la conclusión".

FRACTURA INNECESARIA

El diputado portavoz de Justicia del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha opinado que la izquierda solo pretende "generar una fractura innecesaria y un debate artificial" puesto que lo más importante en los casos de divorcio es el interés del menor.

Ha considerado que la custodia compartida "no es obligatoria" ya que "los jueces no la están dando obligatoriamente, sino que solo es la primera opción que hay que estudiar y esa es la regla general que fija la ley porque los menores son hijos de ambos progenitores y el interés general del menor puede hacer que se decida una opción u otra".

Para el diputado 'popular', los grupos de izquierdas "están fracturando una vez más a la sociedad" y por eso les ha solicitado que no generen "división también en este tema y vuelvan a la unidad de acción en el marco del Derecho Civil Foral aragonés".

Además, ha rechazado la pretensión de los grupos de izquierda de tramitar esta reforma mediante lectura única y procedimiento de urgencia, lo que supone "eliminar las audiencias legislativas y en un asunto jurídico tan técnico como es este, las audiencias legislativas son un elemento positivo" que se ha introducido en el reglamento de las Cortes en esta legislatura y prescindir de ellas "no ayuda, no es una buena decisión".

Ledesma ha aprovechado su intervención para recordar que el PP ha presentado una proposición de ley que se tramitará también este jueves en el pleno y que supone introducir la figura del coordinador de parentalidad para regular las relaciones de los progenitores cuando se produce un divorcio y hay hijos en común.

"Esta figura es positiva porque puede aportar una valoración y un informe que redunda en el interés del menor. No sería la primera vez que el juez ha modificado las medidas adoptadas tras escuchar al coordinador de parentalidad", ha aclarado, y por eso ha pedido a todos los grupos que aprueben incorporar esta figura en el Código Foral Civil Aragonés.

CIUDADANOS

La portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, ha acusado a la izquierda de querer "volver al Aragón en blanco y negro" al pretender reformar la ley de custodia compartida, una opción que su grupo siempre ha defendido como preferente. Por eso, ha reclamado a las formaciones de izquierdas "que rectifiquen y retiren esta proposición de ley".

"Si no lo hacen, Ciudadanos se compromete a volver a la igualdad entre hombres y mujeres en la próxima legislatura si tiene responsabilidades de gobierno", ha anunciado.

La diputada de Cs ha manifestado también que la ley aragonesa "es un referente a nivel nacional", a pesar de lo cual la coalición de izquierdas "quiere dar un paso atrás que no se puede tolerar", para reprochar a PSOE, IU, Podemos y CHA "querer limitar la capacidad de acción de los jueces y usurpar su papel".

En ese sentido, la diputada ha recordado que los tribunales no dan la custodia compartida de forma mayoritaria y ha subrayado que el Justicia de Aragón advierte en su informe de que la modificación de esta ley puede suponer un paso atrás entre la igualdad de hombre* y mujeres.

"Aquellos que reparten carnés de buen feminista están apelando a la igualdad de una forma sesgada para seguir enfrentando a mujeres y hombres", ha criticado Gaspar. La portavoz de Ciudadanos ha defendido la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos" y ha recordado que, en caso de separación, "esta tarea debe seguir siendo ejercida por ambas partes del matrimonio".