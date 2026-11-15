El partido de Aspanoa llena el Ibercaja Estadio de esperanza, con más de 11.000 asistentes

Salida de los niños al Ibercaja Estadio antes del inicio del partido de Aspanoa- ASIER ALKORTA

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibercaja Estadio de Zaragoza ha vuelto a llenarse este domingo de solidaridad, esperanza y compromiso con los niños con cáncer. Más de 11.000 personas han asistido a la XXXII edición del Partido de Aspanoa, una cita que trasciende lo deportivo para convertirse cada año en una gran fiesta solidaria para toda la ciudad, y que lo consolida como el partido de veteranos más longevo y multitudinario de toda España.

Sobre el césped, los Veteranos del Real Zaragoza se han impuesto por 2-1 a las Leyendas del Málaga, en un encuentro repleto de ocasiones.

Los andaluces se han adelantado en la segunda mitad con un gol de Musampa, pero luego Ángel Lafita le ha dado la vuelta al marcador con dos goles en apenas un minuto.

EL AUTÉNTICO TRIUNFO SE HA VIVIDO EN LAS GRADAS

Aspanoa ha vendido más de 19.000 entradas para el encuentro, demostrando una vez más el enorme compromiso de la sociedad aragonesa con los niños con cáncer y sus familias. Apenas han quedado sin vender unas 300 localidades.

La jornada ha comenzado mucho antes del pitido inicial. Desde primera hora de la mañana, los alrededores del estadio se han llenado de actividades para niños y familias, con más de una veintena de mascotas y superhéroes, que han entrado después al campo para saludar a todos los asistentes.

El momento más especial ha sido la salida de los niños de Aspanoa antes de comenzar el encuentro, el estadio se ha puesto en pie para arroparlos, y se han levantado las tradicionales letras de 'Gracias', aupadas por adolescentes y padres afectados.

En el descanso, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), del Ejército del Aire y del Espacio, ha realizado una demostración de paracaidismo. En las gradas incluso se ha llegado a hacer la ola.

Al término del partido, tres de los capitanes del actual Real Zaragoza, Diego González, Sergio Escudero y Rubén Díez, han querido sumarse la iniciativa y han saltado al terreno de juego para arropar el acto solidario.

Junto a los veteranos de ambos equipos, lanzaron a las gradas decenas de balones donados por Adidas, poniendo el broche final a una mañana de celebración y solidaridad.

LA CABAÑA

Los fondos obtenidos se destinarán a la investigación contra el cáncer infantil y a impulsar La Cabaña, el que será el primer centro de día de España para menores con cáncer. Este innovador recurso, promovido por Aspanoa, abrirá sus puertas en las próximas semanas en Los Porches del Audiorama de Zaragoza, junto al Hospital Infantil Miguel Servet, donde son atendidos todos los niños y adolescentes con cáncer en Aragón.

El gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín, ha agradecido el apoyo recibido y la implicación de todas las personas, entidades y empresas que han hecho posible una nueva edición del partido.

Los Veteranos del Real Zaragoza que han jugado son Pedro Pérez, Paredes, Dorado, Aguado, Linares, Edu Oriol, Moisés, Javi Moreno, Piti, Señor, Eneko, Edu García, Cabrero, Pedro, Fernández, Lafita, Kevin Lacruz, Drulic, Abraham, Javi Álamo, Pablo Alfaro, Capi, Laguardia y Álex Sánchez, con Juan Señor de entrenador.

Las Leyendas del Málaga que han saltado al césped son Manolo Reina, Caracol, Juanito, Roteta, Gerardo, Juan Rodríguez, Abel, Catanha, Rafa, Musampa, Raúl Gaitán, Duda, Paco Esteban, Fernando Sanz, Manolo Gaspar, Sergio Sánchez, Gonzalo de los Santos, Escassi. Entrenadores: Manuel Hernández Navarrete y Juan Carlos Añón. Árbitros: Carlos Aranda Anquela, Álvaro Sanz García, Iber Almarcegui Bozal y Mario González García.