'La Patrulla Canina' convierte Puerto Venecia en un espacio de aventura para los más pequeños

Archivo - Los personajes de 'La Patrulla Canina' estatán hasta el 6 de abril en Puerto Venecia. - JALENO - Archivo

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia acoge del 27 de marzo al 6 de abril una programación especial protagonizada por 'La Patrulla Canina', una de las series infantiles preferidas de los más pequeños de la casa. La propuesta incluye talleres creativos, un escape room tematizado, un show musical con fotos y un photocall con personajes y pasacalles, distribuidos en distintos puntos del centro.

Los talleres infantiles, ubicados en la planta primera de la Galería Plaza de las Palmeras, galería comercial planta baja, estarán dirigidos a niños de entre 4 y 12 años. En este espacio del shopping resort de Zaragoza, se realizarán actividades manuales inspiradas en los personajes de la serie en una zona creativa pensada para estimular la imaginación y el juego.

Los talleres tendrán una duración de 20 minutos, con un máximo de 20 niños por turno. Se celebrarán del 27 de marzo al 6 de abril, excepto los días 29 de marzo, 2, 3 y 5 de abril, en horario de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, salvo el viernes 27 de marzo, con horario de 16.00 a 20.00 horas.

El escape room 'Misión Patrulla Canina', ubicado entre Apple y Zara, propone una experiencia inmersiva de rescate en la que los niños deberán ayudar a Ryder a completar una misión. La actividad se desarrollará en grupos reducidos y consistirá en una dinámica guiada dentro de un entorno tematizado, pensada para que los pequeños participen de forma activa en el juego que durará aproximadamente diez minutos. Mantendrá el mismo calendario y horarios que los talleres infantiles, con excepción de los días sin actividad. En este caso, los pases están agotados pero habrá una fila de acceso sin reserva.

El sábado 28 de marzo, la zona de Las Terrazas, junto a UDON, la Plaza de las Palmeras (galería comercial, planta baja) albergará el show musical con encuentro con personajes oficiales, uno de los momentos más especiales de la programación. Los niños podrán disfrutar del espectáculo y, a continuación, conocer a Chase y Marshall personajes oficiales de 'La Patrulla Canina' y hacerse una foto con ellos.

A lo largo de la jornada se han programado cuatro pases, a las 11.30, 12.30, 17.00 y 18.00 horas, con sus correspondientes turnos de fotos posteriores (pases agotados). Además, el espectáculo podrá seguirse también desde fuera del espacio habilitado hasta completar aforo.

Por su parte, el 4 de abril tendrá lugar el photocall con personajes oficiales, en la galería comercial planta alta, entre Ecoalf y Bimba y Lola. Esta actividad permitirá a las familias llevarse un recuerdo de su visita con una fotografía junto a los personajes de la serie, en diferentes turnos de 20 minutos distribuidos entre las 12.00 y las 20.00 horas. Los pases para esta actividad están completos, pero habrá una fila habilitada para familias sin reserva y el acceso será en función de disponibilidad de horarios.

Por último, la programación se completará con dos pasacalles de acceso libre los días 28 de marzo y 4 de abril, de 16.00 a 16.20 horas, en la galería comercial planta alta, iniciándose en la zona del kiosco Espresso. Durante este recorrido, los personajes visitarán distintos puntos del shopping resort, generando una experiencia abierta y dinámica para todos los visitantes.