Pepe Álvarez (UGT) insta al Gobierno a reducir la jornada laboral "a pelo" si la CEOE no se aviene a negociar

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez,ha reclamado al Gobierno de España que si no llega a un acuerdo con la CEOE en materia de jornada laboral, inicie la reforma legislativa "a pelo" para su rebaja a 37,5 horas "sin ningún tipo de compensación".

Álvarez considera no hay tiempo para más contemplaciones con la patronal: "Si quieren compensación, si quieren acuerdo, que se siente a negociar. Y si no, los empresarios de este país tienen que saber que su organización empresarial irá por la calle en medio. Nosotros podríamos hacer lo mismo, pero estamos en la mesa haciendo propuestas e intentando entender en qué sectores hay más problemas y cómo podemos amortiguarlos", ha defendido.

El líder de la UGT tiene en la cabeza el largo periodo de tramitación que requiere la reforma: "La CEOE no puede estar paralizando esta reforma, lo razonable es que el Gobierno busque un acuerdo con las organizaciones que quieran firmarlo y que se inicie el proceso de tramitación porque el cambio legal lleva mucho tiempo", ha advertido sobre un proceso que ha recordado puede prolongarse por espacio de ocho meses.

"Dentro de poco ya habrán pasado dos años de la legislatura, que, aunque dure cuatro años, podemos encontrarnos que esta reforma no esté aprobada, pero quiero pedirle a la CEOE que no juegue a la política, que igual es la ruleta rusa, porque lo mismo piensa que va a ganar, pero va a perder sí o sí, porque finalmente la reducción de jornada en España se va a hacer. Le guste o no le guste a la CEOE", ha sentenciado.

En ese sentido, ha apelado a la voluntad popular como motor para convencer a los diferentes partidos y grupos parlamentarios: "No creo que vayan a querer ir a las elecciones del 2027 con este tema abierto, porque igual hay alguna ciudadana y algún ciudadano que a la hora de votar les pesa qué ha hecho cada partido en relación a la reducción del tiempo de trabajo, una cuestión para nosotros prioritaria".

Desde UGT se defiende que esa reducción de la jornada laboral beneficiará a los sectores más precarizados, en muchos casos copados por la mujer, con es el sector de la atención a domicilio, con cuyos representantes en el Ayuntamiento de Zaragoza, precisamente, Álvarez y Arceiz se reúnen esta tarde a las 16.30 horas para conocer los problemas que afrontan con la nueva contrata puesta en marcha por el consistorio.

"Es un sector que necesita una actualización absolutamente inmediata porque la Administración ha atendido una demanda ciudadana de asistencia a domicilio, la atención en general a las personas mayores, también en residencias, con una precariedad absolutamente impresentable", ha criticado Álvarez.

"Se piensan que la atención a las personas mayores va a ir a costa de las trabajadoras del sector. Y eso es lo que parece, porque al final esto sale de los Presupuestos Generales del Estado, ya sea vía contratas con empresas para dar el servicio o ya sea la vía directa de la Administración", ha planteado.

Sobre esa doble vía con diferentes prestaciones para las trabajadores el líder de UGT ha advertido que no puede continuar: "Cuando es la vía directa de la Administración, las condiciones son mejores, pero cuando hay subcontrata las condiciones son absolutamente infumables, pero las administraciones tienen que saber que eso se ha acabado, que vamos a ir a un proceso de exigencia, la contratación pública de servicios no puede hacerse a cuenta de los trabajadores y las trabajadoras, la reducción del déficit público no se puede hacer a costa de regular las relaciones laborales como ocurre en este sector desde hace años".

Una "precariedad" respecto a la cuestión concreta de la jornada laboral en la que ha incluido a los empleados del comercio y la hostelería: "En el sector de la hostelería es un escándalo, una vergüenza y el Estado tiene que poner en marcha mecanismos de control de la jornada de trabajo. No se puede permitir este nivel de explotación indigna que hay en este sector", ha censurado.

Al respecto, Álvarez ha recordado, sin citarlo expresamente, la afirmación realizada por el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, el aragonés José Luis Yzuel, en la que consideró que trabajar más de diez horas no es malo porque en temporalidad alta hay que aprovechar.

"Que las trabaje él", ha espetado el líder de la UGT, que ha defendido que "los trabajadores y las trabajadoras del sector de la hostelería por cuenta ajena van a cumplir horarios, van a trabajar las jornadas que tienen que trabajar y no estas jornadas insoportables que estamos viviendo".

ASAMBLEA ABIERTA PARA ABORDAR LAS CUESTIONES CANDENTES

Álvarez y Arceiz han participado este lunes en una reunión con delegados de UGT celebrada en el Centro de Formación Arsenio Jimeno de Zaragoza. Un encuentro que ha servido para repasar las cuestiones más candentes de la actualidad laboral tanto nacional como regional.

"Vamos a tratar todas las mesas de diálogo que hay abiertas y no terminan de cerrarse para que los delegados y delegadas de Aragón tengan la información de primera mano, y qué mejor que si es de nuestro secretario general, como la ayuda a domicilio y el convenio autonómico para el sector de residencias, la juventud y los centros de tiempo libre, pero también de la economía, de los EREs que están saliendo en Aragón, de la huelga de transporte", ha enumerado el secretario general de UGT Aragón sobre una asamblea que ha asegurado será "abierta" para que "los delegados y delegadas puedan preguntar lo que ellos consideren".