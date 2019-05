Pérez Calvo (Cs) avisa de que "no se va a frenar la despoblación desde los despachos de Zaragoza"

Publicado 24/05/2019 10:59:50 CET

ZARAGOZA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha avisado de que "no se va a frenar la despoblación desde los despachos de Zaragoza; el papel todo lo aguanta, pero todo lo que no sea ir al territorio nos condena al fracaso".

En declaraciones a Europa Press, Daniel Pérez Calvo, ha señalado que "cuando se trabaja con dinero público esa es la tentación: '¿Cuánto dices que es?, tanto, como esto, toma el cheque", pero "el dinero público es de todos los contribuyentes y hay que velar por el destino del último euro que proceda de las arcas públicas".

Ha puesto el ejemplo del FITE, "una especie de ayuda a saco sin pensar en qué se ha invertido" cuando "un dinero público bien empleado daría un resultado mucho más rentable en términos sociales para todo el mundo y en términos económicos". Por eso "tenemos que ser tremendamente escrupulosos con el control de ese tipo de ayudas, que sean finalistas, no 'toma tanto y dispón', no, 'toma esto para esto".

Para llevar esta propuesta a término, Pérez Calvo ha sugerido crear una agencia autonómica que proponga iniciativas a las Administraciones públicas para frenar la despoblación, entidad donde "no tenemos que estar los políticos, tiene que estar la gente que sabe de esto, la gente del territorio: agentes sociales, agricultores, profesionales liberales, que saben por dónde hay que empezar; nosotros tenemos que escuchar, planificar inversiones y ponerlas en marcha".

Se trata de que "quien esté en el territorio sepa que no se va a ver obligado a irse", es decir, que "si la gente se quiere ir que se vaya, nada más faltaría, pero no porque no tenga otro remedio", ha proseguido Pérez Calvo, quien aspira a que "venga gente a Aragón con proyectos de vida".

Pérez Calvo quiere, asimismo, crear una tarifa plana para los autónomos del medio rural, especialmente para mujeres. "Lo más urgente es estabilizar, que no se vaya más gente, y actuar donde tenemos la amenaza encima, Andorra". Ha advertido de que "si todo lo que vamos a ver es al PP y al PSOE tirándose los trastos a la cabeza, que si tú hiciste, tú no hiciste, fatal, la térmica se cierra y no tenemos una solución".