Pérez Calvo (Cs) dice que Aragón no puede ser penalizada por vacunar con sensatez y no entrar en competiciones

ZARAGOZA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs en Aragón y portavoz en el Parlamento regional, Daniel Pérez Calvo, ha considerado que la comunidad autónoma aragonesa "no puede ser penalizada por tener el criterio sensato de no entrar en absurdas competiciones de vacunación sino de garantizar que se pueda cumplir el protocolo de las dos dosis ante imprevistos".

Pérez Calvo ha apuntado que ha mantenido esta mañana una breve conversación con el presidente Lambán para rogarle que aproveche este viernes su encuentro con Pedro Sánchez en Zaragoza para pedirle, que no castigue a las comunidades autónomas que lo están haciendo bien, que están guardando una reserva.

Además, ha mostrado su satisfacción porque en esta feria de la vacuna en Aragón se están haciendo las cosas con sensatez; aquí no estamos planteando que hay que vacunar más sino que hay que vacunar bien, y se ha elegido la opción de garantizar las dos dosis porque si la segunda dosis no llega, la primera no sirve de nada".

Cs ha pedido la comparecencia de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en el próximo pleno. "Ella lo ha solicitado también, y así podrá facilitarnos el balance y dónde estamos exactamente en ese plan de vacunación y cuáles son las previsiones", ha comentado Pérez Calvo, quien ha expresado su preocupación porque "de la misma manera que no hay un plan nacional para hacer frente a la evolución de la pandemia, tampoco hay un plan nacional de vacunación y, lamentablemente hay momentos en los que uno piensa en que esto se convierte en una competición frenética, a la carrera entre las distintas comunidades a ver quién vacuna más".

El portavoz de Cs ha agregado que no puede haber un trato privilegiado en la vacunación. "Estamos viendo actuaciones por parte de algunos cargos públicos que no están siendo ejemplares", y ha remarcado que donde la formación liberal tenga responsabilidades de gobierno eso no va a ocurrir, "lo hemos visto en Murcia".

Daniel Pérez Calvo ha anunciado que Cs va a presentar una iniciativa en las Cortes de Aragón pidiendo un compromiso de todos los grupos parlamentarios para "apartar inmediatamente del cargo o expulsar del partido, según proceda, a aquellos cargos públicos que se estén saltando la cola de la vacunación, que no estén respetando que hay colectivos vulnerables que necesitan ser vacunados en primer lugar, tal y como establecen los protocolos".

"La tripulación del barco jamás puede ir por delante de los pasajeros cuando se produce una emergencia y, esto es algo que desde Ciudadanos no vamos a permitir", ha asegurado.

El líder de Cs ha argumentado lo siguiente: "Los políticos tenemos que ser siempre ejemplares y en circunstancias como esta todavía más, tenemos que serlo cuando nos está dando un ejemplo impagable una sociedad, que con una paciencia admirable y una conciencia cívica encomiable está afrontando una doble crisis sanitaria y económica que afecta a la pérdida de sus seres queridos, que afecta a sus puestos de trabajo, que afecta a sus empresas, que afecta a su moral".

En su opinión, "hay que tener muy poca verguenza para adoptar ese tipo de actitudes; Ciudadanos no va a jugar a eso ni lo va a permitir".

CONFINAMIENTO INTELIGENTE

El portavoz de Cs se ha referido a los últimos datos de la COVID-19 en Aragón, 771 nuevos casos y 8 fallecidos. "El número de fallecidos en la última semana es de 73 y se ha superado ya la barrera psicológica de los 2.800 en Aragón desde que empezó está terrible pandemia".

Daniel Pérez Calvo ha continuado diciendo que "lo prudente es ser realista y asumir que quizá nos vamos a tener que enfrentar a semanas, meses muy complicados en los que probablemente haya que adoptar nuevas medidas restrictivas, que nadie desea, pero que van a ser tristemente necesarias".

Ha vuelto a echar en falta un plan nacional único, "un plan para afrontar esta crisis todos unidos como los tercios de Flandes, y no como el ejército de Pancho Villa, en el que parece que cada uno va tomando decisiones según le va pillando el toro. Hay 17 planes en la Península y otros dos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla frente a ese plan único y coordinado que quizá estaría dando mejores resultados".

El portavoz ha resaltado que "parece que están primando otro tipo de intereses y ha llegado incluso el momento en el que ya es el candidato Salvador Illa quien le dice al ministro Salvador Illa lo que se debe hacer y, no solo deja en manos de las comunidades autónomas cómo atajar esta crisis sino que incluso llega a privarles de las herramientas necesarias para poder tomar decisiones, lo cual tiene un tufo electoral que se detecta a distancia".

Cs ha propuesto la activación del confinamiento inteligente: "Tratar de ponernos de acuerdo entre todas las comunidades autónomas para adoptar las medidas restrictivas evitando que el impacto económico sea más doloroso de los estrictamente necesario y garantizando siempre que lleguen ayudas, fomentando al máximo el teletrabajo, pactar toques de queda dentro de las limitaciones del estado de alarma y restricciones".

Para Pérez Calvo, este confinamiento inteligente "permitiría ir aumentando los testeos para ver por dónde campa el virus y agilizar el plan de vacunas".