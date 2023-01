Pérez Calvo dice que "el transfuguismo es una forma de corrupción" y que "lo honesto" es entregar el acta

ZARAGOZA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha afirmado este viernes que "el transfuguismo es una forma de corrupción" y que si uno deja de "confiar" en su partido, "lo honesto" es entregar el acta "si uno no está a gusto" en el partido "que le puso ahí".

Pérez Calvo se ha referido expresamente a la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, y el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano.

Pérez Calvo ha apostado por "preservar la credibilidad de la clase política" porque "es fundamental que los ciudadanos confíen y crean que quienes estamos en política somos gente honesta y capaces de respetar las reglas del juego".

"Yo entiendo que pueda haber cierta preocupación ante algunos movimientos internos que estamos viendo en partidos como el mío, que representamos la estabilidad política en Aragón" desde el centro, ha dicho Pérez Calvo, lamentando que "hay confusión, dudas" porque "ha aparecido un fantasma que debe preocuparnos" en el sentido de que "alguien puede tener la tentación de tratar de sacar beneficio de la situación de crisis de otros partidos, cosas que pasan en las mejores familias".

Se ha referido de esta manera a "una de las peores lacras de la democracia, el fantasma del transfuguismo". Ha considerado que "irse de un partido a otro por mera conveniencia es un riesgo que hay que asumir, pero utilizar eso como un argumento real para irte a otro partido donde crees que te pueden ir mejor las cosas es un fraude a la gente que te ha elegido, a los militantes que te apoyan sin ganar un sueldo y reman a diario para que al partido le vaya bien".

"Hay una cosa muy clara si se quieren ir: Tan culpable es el que se vende como el que compra", ha manifestado Pérez Calvo, quien ha esgrimido que "si uno se quiere ir a un partido ya puede poner 20 instancias, pero si el que tiene que comprar no está dispuesto a hacerlo es imposible que se produzca esa situación de transfugarse o aprovecharse de la debilidad de un partido".

AZCÓN

Para el líder de Cs Aragón, lo que está ocurriendo en este partido y en el PAR "no es culpa del PP", aunque sí ha señalado a su presidente regional, Jorge Azcón, porque "es él quien está hablando del PAR de Aliaga, tratando de distinguir un PAR malo de un PAR bueno, y no tardará en hablar del Cs de Pérez, pero no hablará del PSOE de Lambán".

A su juicio, "no tendría sentido" que en Cs haya personas que digan que no van a presentarse a las primarias si no tuvieran "las puertas del PP abiertas", añadiendo: "No hay que renunciar al talento, pero tampoco es ejemplar decir que te llevas gente con talento que está demostrando que no tiene principios", deslizando que hay "algún tipo de operación en marcha", lo que "genera un clima que la gente de la calle no se merece".

"Cuando uno no tiene una buena explicación se busca una mala excusa", ha proclamado Pérez Calvo, quien ha opinado que su "compañero" Víctor Serrano "tendrá que ser más explícito" cuando se queje de su gestión, recalcando que como líder de Cs ha realzado el trabajo de este partido en el Gobierno de Zaragoza para que "no se ceda protagonismo a quien no corresponde", preguntándose "si eso ha roto alguna hoja de ruta", lo que se verá "en los proximos días".

Además, Pérez Calvo ha recordado que "no es obligatorio" encabezar la lista electoral de Cs: "Ni si quiera sé si me voy a presentar yo", dejando claro que sí seguirá apoyando a su partido. Ha invitado a Sara Fernández, Víctor Serrano, Carmen Herrarte y el resto de concejales de Cs a incorporarse a las listas de la formación naranja aunque no las encabecen, exigiéndoles que "digan si están dispuestos" a hacer campaña con este partido.

"Si uno no se siente a gusto en un proyecto político es poco coherente seguir en ese partido cobrando un sueldo, ocupando un cargo, como también es incoherente decir que no compartes un proyecto pero 'voy a estar para votar en las primarias", en alusión a Sara Fernández, "un gesto un tanto cínico que formaría parte de esas actitudes que en política no deben ser avaladas por quienes estamos en esto".

Pérez Calvo ha hecho hincapié en que él fue quien, personalmente, instó al presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, a no confundir a Víctor Serrano con Azcón para que el PSOE municipal se sentara con Urbanismo para dialogar sobre el proyecto de La Romareda.

Ha pedido a quienes no quieran formar parte de las listas de Cs "que lo manifiesten" y ha apelado a "la coherencia", considerando que "cuando uno cree que no se siente concernido, si dejamos de confiar en el partido lo honesto es decir 'prefiero no seguir, entrego el acta y tan amigos", puntualizando que no le gustaría llegar al extremo de pedir el acta a nadie. "Yo lo haría, creo que es lo honesto y que en estos casos procede".

"De momento vamos a dar oportunidades; sabemos que no van a ser cabezas de lista, pero a lo mejor quieren ir cerrando la candidatura y la campaña electoral. Si hoy me dicen que tampoco les esperemos para hacer campaña, me sentiré defraudado".

El líder de Cs Aragón ha continuado afirmando que Sara Fernández "es la persona idónea para encabezar la candidatura municipal, había partido", pero "no se puede llevar a nadie a rastras y menos si no conoces el contexto en el que se toma esa decisión".

En su caso, Pérez Calvo ha aseverado que no va a ser "tan mezquino y miserable de tirar la toalla porque al partido le está yendo mal" y que no participará en ninguna maniobra en este sentido. Ha opinado que "lo ideal" sería una lista única de consenso.

INICIATIVA

Ha emplazado a todos a "demostrar que somos gente de fiar, que no estamos dispuestos a participar en según qué tipo de componendas o estrategias propias de pícaros", de ahí que el grupo parlamentario de Cs haya registado en las Cortes una proposición no de ley --para su debate en sesión plenaria-- para que el Parlamento aragonés manifieste "su compromiso con el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo" y avance en "el aislamiento y erradicación" de esta práctica.

El líder de Cs ha confiado en que esta iniciativa se apruebe por unanimidad y que, posteriormente, "haya una coherencia a la hora de cumplir lo que se ha pactado y ningún partido tenga la tentación de buscar en otros para reforzar su politica o desestabilizar al rival".

Pérez Calvo ha argumentado que "éticamente" no se puede ofrecer a los aragoneses "la sensación de que esto es un mercado persa donde las voluntades se mezclan a placer sin atender al compromiso que se adquiere en el momento en el que vas por una candidatura de un partido concreto". En ese caso "no estaríamos a la altura de lo que debemos estar".