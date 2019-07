Pérez (Cs): El "ejército de salvación contra la derecha" de Lambán puede acabar por "llevarse a todos por delante"

Publicado 31/07/2019 13:55:34 CET

Cs ofrece una oposición "constructiva" y Lambán le responde que "no habrá ninguna clase de veto a la oposición"

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez, ha advertido al candidato a la presidencia de la Comunidad, el socialista Javier Lambán, que tenga cuidado de que el "ejército de salvación contra la derecha con el que se ha pertrechado no acabe siendo el ejército de Pancho Villa y se lleve a todos por delante".

Así se ha pronunciado ante el pleno de las Cortes de Aragón, para posicionarse en contra de la investidura de Lambán, a quien le ha manifestado que no le podía "comprar" el discurso pronunciado este martes con su programa de gobierno porque a pesar de tener "una buena carcasa, por dentro está vacío, no hay chicha", solo es "voluntarismo y buenos deseos".

A su entender, "el problema no está en el qué, sino en el cómo y el con quién", en "cómo va a conciliar sensibilidades políticas tan dispares" ya que ni siquiera coinciden en el "modelo de Estado en el que vivimos", motivo por el cuál Lambán ha pronunciado un discurso "dulce como la mermelada", para "no contrariar a ninguno de los socios con los que ha pactado en su legítima aspiración a repetir como presidente".

Sin embargo, "la mejor manera de no satisfacer a nadie es tratar de satisfacer a todo el mundo", ha dicho Pérez, para expresar su "desconfianza" en que el proyecto de Lambán sea "real y realista" y preguntarse "cómo va a obrar el prodigio" en los próximos cuatro años de sacar proyectos adelante apoyados por PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU.

No obstante, se ha comprometido a que si en el primer debate del estado de la Comunidad debe desdecirse de sus "malos augurios", lo hará, "pero su discurso vacío no me da argumentos sólidos" para posicionarse de otra forma.

El portavoz de Cs también ha apuntado que su grupo se va a la oposición "porque el PAR, buscando un problema para cada solución, así lo ha querido", para indicarle a su presidente, Arturo Aliaga, que "no le guardo ningún rencor, pero en el pecado lleva la penitencia; ojalá que me equivoque".

LÍNEAS ROJAS

Daniel Pérez ha querido conocer "cuáles son las líneas rojas que ustedes no van a cruzar", para plantear que, si "cuando se conozca la sentencia del procés, nadie en su gobierno va a hablar de presos políticos y ninguno de sus consejeros se va a sumar a la petición de insultos".

Además, ha echado en falta "un pronunciamiento claro" de Lambán sobre el nuevo Gobierno de Navarra y le ha vaticinado que "le esperan tiempos difíciles", para señalar que "no son sus almas las que puedan quedar hipotecadas, sino el futuro de 1,3 millones de aragoneses, entre ellos, las próximas generaciones".

Por otra parte, ha esgrimido que la "unión temporal de partidos para la supervivencia contempla una nueva consejería", pasando de nueve a diez, lo que significa "más gasto político", al tiempo que "se proponen hacer que crecer el gasto social, ya me dirá cuando lo cuadran".

ESTACIONES DE ESQUÍ

Daniel Pérez se ha interesado por algunas cuestiones planteadas por Lambán, como el anuncio de la mejora de las estaciones de esquí, respecto a la que "no sabemos si se va a ampliar la cafetería de Formigal o se va a hacer con todo rigor el plan de unión de estaciones, que es lo que lleva en el acuerdo programático con el Partido Aragonés".

Igualmente, se ha referido a intentar alcanzar un nuevo acuerdo del agua. "Qué va a pasar con algunas infraestructuras, como el recrecimiento del embalse de Yesa o con el dragado del río Ebro", se ha cuestionado, mientras que el materia de educación le ha preguntado si el Gobierno autonómico va a retirar el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que ha dado la razón a las familias del colegio Ánfora para que sea concertado".

En el caso de la sanidad, el portavoz de Cs ha alertado de la falta de especialistas, especialmente en Teruel, mientras que sobre materia tributaria ha opinado que "no va a eliminar sucesiones hasta que no tengan otro impuesto para crujir a las familias y a quienes todas las mañanas levantan la persiana".

Asimismo, ha considerado que Lambán ha evitado hablar de "caza y pesca, cuando son revulsivos para la lucha contra la despoblación".

OPOSICIÓN CONTUNDENTE Y CONSTRUCTIVA

El portavoz de Ciudadanos ha anunciado que su grupo parlamentario va a hacer una oposición "libre, contundente y constructiva", con la que Lambán "podrá contar siempre que no sea para sacarle las castañas del fuego o blanquear a su partido".

"Desde mi grupo le vamos a tender no una mano, sino dos, para sacar iniciativas que encajen en nuestro planteamiento político, no por altruismo o generosidad, sino por responsabilidad política y sentido del deber por parte de un partido como el nuestro que aspira a ser opción de gobierno", ha esgrimido.

De la misma manera, ha continuado, "le pido a su grupo, al Partido Aragonés y al resto de partidos que le acompañan en esta aventura, más atravesada y transversal, que sean valientes y no pongan cordones sanitarios a nuestras propuestas".

A su entender, hay que trabajar para "conseguir que la ciudadanía empiece a ver entre los políticos no un gasto, sino una inversión", además de que "no concibo la labor de la oposición" bajo la premisa de que "cuando peor le va al que gobierna, mejor al que aspira a gobernar", ha expuesto Pérez.

LAMBÁN: NO HABRÁ CORDÓN SANITARIO

El candidato a la presidencia, Javier Lambán, ha agradecido el "tono" y el "mensaje de moderación" del portavoz de Cs, así como su disposición "propositiva", en continuidad con "el trabajo de sus compañeros en la legislatura pasada" y le ha asegurado rotundo: "No a los cordones sanitarios, no a ninguna clase de veto a la oposición".

Ha explicado que tanto el PSOE, como Podemos "estamos de acuerdo en eso, pero lo que no vamos a permitir es que desde fuera se dinamite la acción que se hace desde dentro", sino que se va a defender un gobierno "sólido, coherente, leal" entre sus socios, y que no se puedan establecer pactos aislados con la oposición".

"Otra es que una oposición propositiva, con propuestas en beneficio de Aragón sea perfectamente atendida por el Gobierno y todas las fuerzas de una Cámara tiene la obligación de hacerlo", ha sostenido Lambán.

Ha incidido en que el Ejecutivo "tiene que valorar positivamente lo que de la oposición procede, salvo que cuando lo que se observa desde la oposición solo se entienden desde el sabotaje permanente a la acción de gobierno, una tentación que su grupo jamás ha tenido y por eso estoy seguro que con su grupo no tendremos ningún problema, para opinar que Cs va a realizar una "aportación digna a la política aragonesa".

CEMENTO SUFICIENTE

Lambán ha rechazado el vaticinio de Pérez de que el Gobierno no va a funcionar. "Si creyera que no existe cemento suficiente, le aseguro que no hubiera acometido al aventura" porque "con los 62 años que cumplo el mes que viene, uno no está para muchos inventos improbables", ha comentado.

Asimismo, ha defendido el papel de "centralidad" que ha ejercido el PAR en Aragón, al que "si le añadimos su aragonesismo", esto "explica lo que ha hecho, que sería un ejemplo a reproducir en el conjunto de España y de las Comunidades autónomas", para echar de menos esa centralidad en Cs.

Por otra parte, ha asegurado el "compromiso de Podemos con la Constitución y España", y ha subrayado su "comportamiento leal" la pasada legislatura, un grupo del que "no tengo ninguna duda, aunque existen diferencias", para asegurar que su Gobierno defenderá "con uñas y dientes el sistema constitucional vigente", así como el Estatuto, un Ejecutivo que "no generará ningún tipo de alteración de la normalidad democrática".