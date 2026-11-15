Pérez Moñino (Vox) llama a movilización "masiva del sentido común y la prioridad nacional" para "echar" a Sánchez

La portavoz de la Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, en un acto en Calamocha (Teruel) - VOX

CALAMOCHA (TERUEL), 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha animado a todos los aragoneses y los españoles a realizar una "movilización masiva para llenar las urnas de sentido común" el próximo 29 de noviembre, con el objetivo de "echar" al presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE a revalidar el cargo, Pedro Sánchez.

Un sentido común que "va de la mano con la prioridad nacional, la desregulación y la remigración", ha recalcado Isabel Pérez Moñino en declaraciones en el municipio de Calamocha, donde ha recorrido la localidad junto a los candidatos de Vox al Congreso por la provincia de Teruel, Daniel Alda y Nieves Calle; y el presidente de VOX Teruel y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco.

"Calamocha es un municipio ejemplo de la España que madruga, trabaja y se esfuerza", ha expresado. Pérez Moñino ha enfatizado que es "de sentido común" que "los españoles vayan primero a la hora de acceder a las ayudas públicas o a la vivienda pública", así como que "los agricultores puedan dedicarse a labrar la tierra; y no a acumular y rellenar decenas de formularios de papeles".

De este modo, ha reivindicado las políticas de desregulación que propone VOX, para que "los autónomos y los empresarios tengan más fácil levantar una persiana".

REMIGRACIÓN

Respecto a la remigración, la portavoz de la Agenda España ha puesto el foco en que "vuelvan a sus países de origen los inmigrantes ilegales, los delincuentes extranjeros y los extranjeros que están aquí viviendo de las ayudas públicas".

Asimismo, Pérez Moñino ha subrayado que "no debemos confiarnos si queremos echar a Pedro Sánchez el próximo 29 de noviembre". Ha analizado que "no está hecho", de forma que "no podemos dar por ganadas estas elecciones" y "vamos a trabajar sin descanso".

"Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder, pero desde VOX estamos preparados para ello. Animo a los aragoneses y a todos los españoles a llenar urnas de sentido común", ha concluido.