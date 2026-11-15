Pérez Moñino (Vox) llama a movilización "masiva del sentido común y la prioridad nacional" para "echar" a Sánchez

La portavoz de la Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, en un acto en Calamocha (Teruel)
La portavoz de la Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, en un acto en Calamocha (Teruel) - VOX
Europa Press Aragón
Publicado: domingo, 15 noviembre 2026 15:00
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CALAMOCHA (TERUEL), 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha animado a todos los aragoneses y los españoles a realizar una "movilización masiva para llenar las urnas de sentido común" el próximo 29 de noviembre, con el objetivo de "echar" al presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE a revalidar el cargo, Pedro Sánchez.

Un sentido común que "va de la mano con la prioridad nacional, la desregulación y la remigración", ha recalcado Isabel Pérez Moñino en declaraciones en el municipio de Calamocha, donde ha recorrido la localidad junto a los candidatos de Vox al Congreso por la provincia de Teruel, Daniel Alda y Nieves Calle; y el presidente de VOX Teruel y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco.

"Calamocha es un municipio ejemplo de la España que madruga, trabaja y se esfuerza", ha expresado. Pérez Moñino ha enfatizado que es "de sentido común" que "los españoles vayan primero a la hora de acceder a las ayudas públicas o a la vivienda pública", así como que "los agricultores puedan dedicarse a labrar la tierra; y no a acumular y rellenar decenas de formularios de papeles".

De este modo, ha reivindicado las políticas de desregulación que propone VOX, para que "los autónomos y los empresarios tengan más fácil levantar una persiana".

REMIGRACIÓN

Respecto a la remigración, la portavoz de la Agenda España ha puesto el foco en que "vuelvan a sus países de origen los inmigrantes ilegales, los delincuentes extranjeros y los extranjeros que están aquí viviendo de las ayudas públicas".

Asimismo, Pérez Moñino ha subrayado que "no debemos confiarnos si queremos echar a Pedro Sánchez el próximo 29 de noviembre". Ha analizado que "no está hecho", de forma que "no podemos dar por ganadas estas elecciones" y "vamos a trabajar sin descanso".

"Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa para mantenerse en el poder, pero desde VOX estamos preparados para ello. Animo a los aragoneses y a todos los españoles a llenar urnas de sentido común", ha concluido.

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