El perímetro del incendio de La Cerollera permanece estable y afecta a 82 hectáreas

El CECOPI se ha reunido en la mañana de este viernes, con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y varios consejeros. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El perímetro del incendio forestal de La Cerollera (Teruel), declarado este jueves, permanece estable y la evolución del incendio durante la noche ha sido favorable. El fuego no ha avanzado y, tras una noche sin presencia de llama, la superficie afectada se estima en 82 hectáreas, con un perímetro aproximado de unos seis kilómetros. Esta evolución ha permitido la reapertura de la carretera TE-53, entre La Cerollera y La Cañada de Verich, que permanecía cortada como medida preventiva desde el kilómetro 0 al 4.

Estas son las principales conclusiones de la reunión celebrada este viernes a primera hora por el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) en la Sala de Crisis del 112 Aragón, donde se ha analizado la evolución de los incendios forestales activos en esta comunidad autónoma.

"Aparentemente todo el perímetro del incendio está sin llama en este momento. Durante la mañana en toda la provincia de Teruel vamos a tener un viento sur muy fuerte, con rachas de más de 40 kilómetros por hora. Con lo cual, aunque en este momento el entorno está sin llama, hay preocupación", ha avanzado tras el CECOP el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

La estrategia para la jornada en La Cerollera pasa por reforzar la cola del incendio y consolidar los flancos derecho e izquierdo, con el objetivo de asegurar el perímetro antes del empeoramiento previsto de las condiciones meteorológicas.

El dispositivo está integrado por diez cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, efectivos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) y dos brigadas helitransportadas de INFOAR, la Lima 6 de Alcorisa y el helicóptero mediano de Teruel.

Asimismo, la dirección de extinción ha instado a los ayuntamientos de la zona a emitir bandos informativos de carácter preventivo para solicitar a la población que no acceda a las áreas afectadas por el incendio forestal de La Cerollera, con el fin de facilitar las labores de extinción y garantizar la seguridad.

REPRODUCCIONES EN EJULVE

Pese a la evolución favorable de La Cerollera, la atención del operativo se centra ahora en el incendio forestal de Ejulve, también en la provincia de Teruel, donde durante la pasada noche se han registrado reproducciones que han provocado la reapertura del flanco izquierdo, convirtiéndolo en estos momentos en el incendio que concentra el mayor esfuerzo de extinción.Los trabajos de la jornada se centran en contener estas reproducciones, consolidar el perímetro y evitar nuevos avances.

Para ello, está prevista la movilización de dos brigadas helitransportadas, además del helicóptero de coordinación de INFOAR (H0), que ya sobrevuela la zona. A lo largo de la mañana se incorporará una nueva brigada helitransportada de Aragón y otra procedente de la provincia de Castellón. Asimismo, por parte del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) se incorporan un avión anfibio, un avión de carga en tierra, un avión de coordinación y una brigada BRIF.

INCENDIO EN PLAN

Por su parte, el incendio forestal de Plan, en la provincia de Huesca, continúa activo, aunque sin avance del perímetro, manteniendo una evolución favorable en continuidad con las jornadas previas.

No obstante, el operativo mantiene la vigilancia debido a la complejidad de la orografía y a las dificultades que presenta el terreno para las labores de extinción.

Están trabajando dos helicópteros de INFOAR, cinco medios aéreos del MITECO, Agentes para la Protección de la Naturaleza y personal de dirección de extinción.

Por último, en el incendio de Orés, en la Comarca de las Cinco Villas, se encuentran dos cuadrillas con dos autobombas que siguen refrescando la superficie afectada.